Тюмень затянуло смогом от лесных пожаров в соседних областях

Жители Тюмени снова начали жаловаться на смог, появившийся в городе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюмень затянуло дымкой от пожаров, которые горят в соседних областях. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, в Тюменской области на сегодняшний день, 25 августа, не зарегистрировано крупных возгораний, которые могли бы стать причиной возникновения смога.

«Смог действительно вернулся на улицы Тюмени. Многие местные жители заметили появившуюся дымку и неприятный острый запах гари. При этом в Тюменской области сейчас нет крупных лесных пожаров, которые могли бы считаться причиной его возникновения. Дым приносит к нам из соседних областей», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В Информационный центр правительства Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что смог от лесных пожаров в ХМАО накрыл Тюменскую область. Местный Роспотребнадзор признал его опасным для здоровья: в пробах атмосферного воздуха было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ.