WSJ: спецоперация помогла России найти нового союзника

29 августа 2022 в 07:44 Размер текста - 17 +

Северная Корея понимает важность поддержки России, пишет The Wall Street Journal Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Специальная операция на Украине помогла наладить отношения России и Северной Кореи. Об этом пишет американская деловая газета The Wall Street Journal. «Для Северной Кореи поддержка президента России Владимира Путина открывает дверь к уклонению от санкций, а также сотрудничеству в сфере секретных технологий. Теперь Пхеньян намерен направить в Донбасс своих рабочих. При этом Россия может предоставить КНДР продвинутые вооружения и оборудование, укрепить торговлю между двумя странами. Пхеньян и Москва видят четкие параллели в той ситуации, в которой они находятся, и у них есть общая цель противостоять санкциям и возглавляемому США западному порядку», — пишет The Wall Street Journal. Ранее Северная Корея признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. КНДР также готова поставлять в республики Донбасса РСЗО KN-09 и KN-25, пишет агентство Nation News. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в республику могут приехать сотни строителей из Северной Кореи, сообщает телеканал 360.

Специальная операция на Украине помогла наладить отношения России и Северной Кореи. Об этом пишет американская деловая газета The Wall Street Journal. «Для Северной Кореи поддержка президента России Владимира Путина открывает дверь к уклонению от санкций, а также сотрудничеству в сфере секретных технологий. Теперь Пхеньян намерен направить в Донбасс своих рабочих. При этом Россия может предоставить КНДР продвинутые вооружения и оборудование, укрепить торговлю между двумя странами. Пхеньян и Москва видят четкие параллели в той ситуации, в которой они находятся, и у них есть общая цель противостоять санкциям и возглавляемому США западному порядку», — пишет The Wall Street Journal. Ранее Северная Корея признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. КНДР также готова поставлять в республики Донбасса РСЗО KN-09 и KN-25, пишет агентство Nation News. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в республику могут приехать сотни строителей из Северной Кореи, сообщает телеканал 360.