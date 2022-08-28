28 августа 2022

WSJ: спецоперация помогла России найти нового союзника

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Клипарт. Сток Сайт президента России, ким чен ын
Северная Корея понимает важность поддержки России, пишет The Wall Street Journal Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Специальная операция на Украине помогла наладить отношения России и Северной Кореи. Об этом пишет американская деловая газета The Wall Street Journal.

«Для Северной Кореи поддержка президента России Владимира Путина открывает дверь к уклонению от санкций, а также сотрудничеству в сфере секретных технологий. Теперь Пхеньян намерен направить в Донбасс своих рабочих. При этом Россия может предоставить КНДР продвинутые вооружения и оборудование, укрепить торговлю между двумя странами. Пхеньян и Москва видят четкие параллели в той ситуации, в которой они находятся, и у них есть общая цель противостоять санкциям и возглавляемому США западному порядку», — пишет The Wall Street Journal.

Ранее Северная Корея признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. КНДР также готова поставлять в республики Донбасса РСЗО KN-09 и KN-25, пишет агентство Nation News. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в республику могут приехать сотни строителей из Северной Кореи, сообщает телеканал 360.

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Специальная операция на Украине помогла наладить отношения России и Северной Кореи. Об этом пишет американская деловая газета The Wall Street Journal. «Для Северной Кореи поддержка президента России Владимира Путина открывает дверь к уклонению от санкций, а также сотрудничеству в сфере секретных технологий. Теперь Пхеньян намерен направить в Донбасс своих рабочих. При этом Россия может предоставить КНДР продвинутые вооружения и оборудование, укрепить торговлю между двумя странами. Пхеньян и Москва видят четкие параллели в той ситуации, в которой они находятся, и у них есть общая цель противостоять санкциям и возглавляемому США западному порядку», — пишет The Wall Street Journal. Ранее Северная Корея признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. КНДР также готова поставлять в республики Донбасса РСЗО KN-09 и KN-25, пишет агентство Nation News. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в республику могут приехать сотни строителей из Северной Кореи, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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