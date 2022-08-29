FT: Трасс поставила под угрозу отношения Британии и США

29 августа 2022 в 10:31 Размер текста - 17 +

Лиз Трасс может испортить отношения Великобритании и США, пишет Financial Times Фото: Анна Майорова © URA.RU Министр иностранных дел Великобритании и главный кандидат на пост премьер-министра Лиз Трасс расстроит отношения с США в случае, если ее изберут. Об этом пишет деловая газета Financial Times. «По словам людей, проинформированных об этой ситуации, Трасс поставила под сомнение особые отношения Великобритании и США. Трасс и ее команда временами были разочарованы нежеланием Вашингтона занять более жесткую позицию в отношении России, сказал человек, знакомый с этим вопросом. А Трасс временами раздражала своих американских коллег. Внешнеполитический истеблишмент США задается вопросом, перенесет ли она свою напыщенность из министерства иностранных дел на Даунинг-стрит. Стиль разговора Трасс с США всегда был резкий, бинарный и напористый, что не нравится Белому дому», — пишет Financial Times. Ранее Трасс обвинила США в неактивной поддержке Украины в вопросе переговоров с Россией, пишет RT. Она отметила, что Великобритания «делает все возможное».

Министр иностранных дел Великобритании и главный кандидат на пост премьер-министра Лиз Трасс расстроит отношения с США в случае, если ее изберут. Об этом пишет деловая газета Financial Times. «По словам людей, проинформированных об этой ситуации, Трасс поставила под сомнение особые отношения Великобритании и США. Трасс и ее команда временами были разочарованы нежеланием Вашингтона занять более жесткую позицию в отношении России, сказал человек, знакомый с этим вопросом. А Трасс временами раздражала своих американских коллег. Внешнеполитический истеблишмент США задается вопросом, перенесет ли она свою напыщенность из министерства иностранных дел на Даунинг-стрит. Стиль разговора Трасс с США всегда был резкий, бинарный и напористый, что не нравится Белому дому», — пишет Financial Times. Ранее Трасс обвинила США в неактивной поддержке Украины в вопросе переговоров с Россией, пишет RT. Она отметила, что Великобритания «делает все возможное».