28 августа 2022
27 августа 2022

Полицию Челябинска переводят в усиленный режим почти на неделю

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Андрей Меньшенин, начальник Управление МВД по Челябинску. Челябинск, портрет, меньшенин андрей
Начальник УМВД Челябинска Андрей Меньшенин сообщил, что с 30 августа полиция переходит на усиленный режим службы Фото:

Гарнизон полиции Челябинска почти на неделю переводится на усиленный вариант несения службы. Об этом 29 августа заявил на аппаратном совещании в администрации областного центра начальник городского УМВД Андрей Меньшенин.

«С завтрашнего дня, 30 августа и до 4 сентября полицейские Челябинска будут работать в усиленном варианте. Таков приказ начальника регионального ГУ МВД генерал-лейтенанта Михаила Скокова», — доложил главный полицейский города главе Челябинска Наталье Котовой.

Внимание силовиков будет приковано главным образом к началу нового учебного года. Также полицейские будут контролировать ситуацию в Челябинске в дни, предшествующие 1 сентября и несколько последующих за началом работы школ суток.

Помимо этого, по распоряжению мэра Котовой спасатели продолжат работу на городских пляжах. Необычная для конца августа аномальная жара, когда дневные температуры балансируют у отметки в 30 градусов, существенно продлила для челябинцев купальный сезон.

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Гарнизон полиции Челябинска почти на неделю переводится на усиленный вариант несения службы. Об этом 29 августа заявил на аппаратном совещании в администрации областного центра начальник городского УМВД Андрей Меньшенин. «С завтрашнего дня, 30 августа и до 4 сентября полицейские Челябинска будут работать в усиленном варианте. Таков приказ начальника регионального ГУ МВД генерал-лейтенанта Михаила Скокова», — доложил главный полицейский города главе Челябинска Наталье Котовой. Внимание силовиков будет приковано главным образом к началу нового учебного года. Также полицейские будут контролировать ситуацию в Челябинске в дни, предшествующие 1 сентября и несколько последующих за началом работы школ суток. Помимо этого, по распоряжению мэра Котовой спасатели продолжат работу на городских пляжах. Необычная для конца августа аномальная жара, когда дневные температуры балансируют у отметки в 30 градусов, существенно продлила для челябинцев купальный сезон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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