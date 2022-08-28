Полицию Челябинска переводят в усиленный режим почти на неделю

29 августа 2022 в 11:06 Размер текста - 17 +

Начальник УМВД Челябинска Андрей Меньшенин сообщил, что с 30 августа полиция переходит на усиленный режим службы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Гарнизон полиции Челябинска почти на неделю переводится на усиленный вариант несения службы. Об этом 29 августа заявил на аппаратном совещании в администрации областного центра начальник городского УМВД Андрей Меньшенин. «С завтрашнего дня, 30 августа и до 4 сентября полицейские Челябинска будут работать в усиленном варианте. Таков приказ начальника регионального ГУ МВД генерал-лейтенанта Михаила Скокова», — доложил главный полицейский города главе Челябинска Наталье Котовой. Внимание силовиков будет приковано главным образом к началу нового учебного года. Также полицейские будут контролировать ситуацию в Челябинске в дни, предшествующие 1 сентября и несколько последующих за началом работы школ суток. Помимо этого, по распоряжению мэра Котовой спасатели продолжат работу на городских пляжах. Необычная для конца августа аномальная жара, когда дневные температуры балансируют у отметки в 30 градусов, существенно продлила для челябинцев купальный сезон.

Гарнизон полиции Челябинска почти на неделю переводится на усиленный вариант несения службы. Об этом 29 августа заявил на аппаратном совещании в администрации областного центра начальник городского УМВД Андрей Меньшенин. «С завтрашнего дня, 30 августа и до 4 сентября полицейские Челябинска будут работать в усиленном варианте. Таков приказ начальника регионального ГУ МВД генерал-лейтенанта Михаила Скокова», — доложил главный полицейский города главе Челябинска Наталье Котовой. Внимание силовиков будет приковано главным образом к началу нового учебного года. Также полицейские будут контролировать ситуацию в Челябинске в дни, предшествующие 1 сентября и несколько последующих за началом работы школ суток. Помимо этого, по распоряжению мэра Котовой спасатели продолжат работу на городских пляжах. Необычная для конца августа аномальная жара, когда дневные температуры балансируют у отметки в 30 градусов, существенно продлила для челябинцев купальный сезон.