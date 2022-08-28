MSK1: семья курганского сенатора владеет офисом в «Москва-Сити»

29 августа 2022 в 12:56 Размер текста - 17 +

Семья сенатора Сергея Муратова владеет офисом в элитном деловом центре в столице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Семье сенатора Сергея Муратова, который представляет в Совете Федерации Курганскую область, принадлежит помещение в деловом центре «Москва-Сити». Офис находится на 60-м этаже центра, сообщают СМИ. «Помещение, оформленное на „Фонд промышленных инвестиций “. Эта компания принадлежит курганскому сенатору Сергею Муратову и его супруге. Семья Муратова владеет заводами „Кургандормаш“ и „Курганприбор“», — пишет сайт MSK1.RU. Издание изучает информацию о собственниках и арендаторах элитного офисного комплекса. И публикует материалы о них. В СБИС указано, что Фонд промышленных инвестиций зарегистрирован в 2007 году в Кургане. Одним из учредителей является Сергей Муратов. В октябре 2015 года он вышел из состава акционеров. В 2018 году в состав учреждения вошло ООО «Финансовые инновации». Руководителем организации является Светлана Муратова — супруга сенатора. Генеральным директором Фонда промышленных инвестиций, по данным сервиса, является Владимир Первухин. Один из видов деятельности — аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью. Прибыль компании за 2021 год составила почти 20 млн рублей.

Семье сенатора Сергея Муратова, который представляет в Совете Федерации Курганскую область, принадлежит помещение в деловом центре «Москва-Сити». Офис находится на 60-м этаже центра, сообщают СМИ. «Помещение, оформленное на „Фонд промышленных инвестиций “. Эта компания принадлежит курганскому сенатору Сергею Муратову и его супруге. Семья Муратова владеет заводами „Кургандормаш“ и „Курганприбор“», — пишет сайт MSK1.RU. Издание изучает информацию о собственниках и арендаторах элитного офисного комплекса. И публикует материалы о них. В СБИС указано, что Фонд промышленных инвестиций зарегистрирован в 2007 году в Кургане. Одним из учредителей является Сергей Муратов. В октябре 2015 года он вышел из состава акционеров. В 2018 году в состав учреждения вошло ООО «Финансовые инновации». Руководителем организации является Светлана Муратова — супруга сенатора. Генеральным директором Фонда промышленных инвестиций, по данным сервиса, является Владимир Первухин. Один из видов деятельности — аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью. Прибыль компании за 2021 год составила почти 20 млн рублей.