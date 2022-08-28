28 августа 2022
27 августа 2022

В Курган приедет главный по особым экономическим зонам

© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация мэра города Ситниковой Елены. Курган, депутат, чиновник, портфель, чемодан денег
Визит эксперта запланирован на начало сентября Фото:

В Курганскую область 7 сентября приедет директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко. Об этом URA.RU сообщили представители ассоциации.

«Вас интересует, когда он там будет? Он будет там [в Кургане] 7 сентября», — рассказали URA.RU в приемной.

Подробности визита Шпиленко представители ассоциации пообещали сообщить URA.RU позднее. Также URA.RU направило запрос по теме в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. На момент написания новости, ответ не был получен.

В открытых источниках указано, что Шпиленко занимается разработкой мер поддержки малого и среднего бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности регионов. Он является членом Конкурсной комиссии Минэкономразвития РФ по проведению экспертизы заявок регионов России в рамках оказания государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказывал, что в Курганской области активно строятся промышленные, индустриальные парки и технопарки. По его словам, у региона большой промышленный потенциал.

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В Курганскую область 7 сентября приедет директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко. Об этом URA.RU сообщили представители ассоциации. «Вас интересует, когда он там будет? Он будет там [в Кургане] 7 сентября», — рассказали URA.RU в приемной. Подробности визита Шпиленко представители ассоциации пообещали сообщить URA.RU позднее. Также URA.RU направило запрос по теме в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. На момент написания новости, ответ не был получен. В открытых источниках указано, что Шпиленко занимается разработкой мер поддержки малого и среднего бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности регионов. Он является членом Конкурсной комиссии Минэкономразвития РФ по проведению экспертизы заявок регионов России в рамках оказания государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказывал, что в Курганской области активно строятся промышленные, индустриальные парки и технопарки. По его словам, у региона большой промышленный потенциал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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