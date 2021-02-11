11 февраля 2021

Федеральный министр раскрыл, в чем потенциал Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Мантуров высоко оценил промышленный потенциал Курганской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил о высоком промышленном потенциале Курганской области в рамках рабочего визита, который прошел 12 февраля. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Курганская область в целом демонстрирует активное строительство промышленных и индустриальных парков, технопарков, которые позволят активно развивать данное направление. Мы сегодня посетили два завода: „Синтез“ и „Курганприбор“. Потенциал промышленности региона большой», — заявил URA.RU Мантуров.

Ранее в рамках трехсторонней встречи с полномочный представителем президента в Уральском Федеральном округе Владимиром Якушевым и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым визитеры осмотрели ход реконструкции аэропорта. Окончание работ планируется в 2021 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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