Федеральный министр раскрыл, в чем потенциал Курганской области

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил о высоком промышленном потенциале Курганской области в рамках рабочего визита, который прошел 12 февраля. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Курганская область в целом демонстрирует активное строительство промышленных и индустриальных парков, технопарков, которые позволят активно развивать данное направление. Мы сегодня посетили два завода: „Синтез“ и „Курганприбор“. Потенциал промышленности региона большой», — заявил URA.RU Мантуров.
Ранее в рамках трехсторонней встречи с полномочный представителем президента в Уральском Федеральном округе Владимиром Якушевым и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым визитеры осмотрели ход реконструкции аэропорта. Окончание работ планируется в 2021 году.
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