28 августа 2022

В Карабаше запретили торговлю алкоголем в День знаний. Скрин

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Масочный режим в алкомаркете Красное&Белое. Челябинск, алкомаркет, красное белое, магазин, кб
Запрет на продажу алкоголя будет действовать до 17:00 Фото:

В Карабаше (Челябинская область) торговым сетям полностью запретили продажу алкогольных напитков в День знаний. Согласно документу, опубликованному на сайте мэрии, под запрет попали 32 магазина.

«В связи с проведением „Дня знаний“ 1 сентября 2022 года торговым объектам, расположенным на территории Карабашского городского округа, в период с 09:00 до 17:00 часов запретить реализацию алкогольной продукции, в том числе и пива. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы КГО по финансам и экономике И.В. Забнину», — говорится в документе.

В постановлении отмечается, что оно направлено на обеспечение общественного порядка и безопасности участников. Запрет будет действовать как для продуктовых магазинов, так и для таких сетевых алкомаркетов, как «Красное и Белое».

Список магазинов, кому запретили продавать алкоголь в Карабаше 1 сентября
Фото:

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В Карабаше (Челябинская область) торговым сетям полностью запретили продажу алкогольных напитков в День знаний. Согласно документу, опубликованному на сайте мэрии, под запрет попали 32 магазина. «В связи с проведением „Дня знаний“ 1 сентября 2022 года торговым объектам, расположенным на территории Карабашского городского округа, в период с 09:00 до 17:00 часов запретить реализацию алкогольной продукции, в том числе и пива. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы КГО по финансам и экономике И.В. Забнину», — говорится в документе. В постановлении отмечается, что оно направлено на обеспечение общественного порядка и безопасности участников. Запрет будет действовать как для продуктовых магазинов, так и для таких сетевых алкомаркетов, как «Красное и Белое».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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