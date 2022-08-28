В Карабаше запретили торговлю алкоголем в День знаний. Скрин

29 августа 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

Запрет на продажу алкоголя будет действовать до 17:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Карабаше (Челябинская область) торговым сетям полностью запретили продажу алкогольных напитков в День знаний. Согласно документу, опубликованному на сайте мэрии, под запрет попали 32 магазина. «В связи с проведением „Дня знаний“ 1 сентября 2022 года торговым объектам, расположенным на территории Карабашского городского округа, в период с 09:00 до 17:00 часов запретить реализацию алкогольной продукции, в том числе и пива. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы КГО по финансам и экономике И.В. Забнину», — говорится в документе. В постановлении отмечается, что оно направлено на обеспечение общественного порядка и безопасности участников. Запрет будет действовать как для продуктовых магазинов, так и для таких сетевых алкомаркетов, как «Красное и Белое». Список магазинов, кому запретили продавать алкоголь в Карабаше 1 сентября Фото: скрин с сайта администрации Карабашского городского округа

В Карабаше (Челябинская область) торговым сетям полностью запретили продажу алкогольных напитков в День знаний. Согласно документу, опубликованному на сайте мэрии, под запрет попали 32 магазина. «В связи с проведением „Дня знаний“ 1 сентября 2022 года торговым объектам, расположенным на территории Карабашского городского округа, в период с 09:00 до 17:00 часов запретить реализацию алкогольной продукции, в том числе и пива. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы КГО по финансам и экономике И.В. Забнину», — говорится в документе. В постановлении отмечается, что оно направлено на обеспечение общественного порядка и безопасности участников. Запрет будет действовать как для продуктовых магазинов, так и для таких сетевых алкомаркетов, как «Красное и Белое».