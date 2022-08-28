В Свердловской области разрабатывают продукты, спасающие от рака

Ученые УрФУ разработают продукты, которые будут выполнять в организме функцию защиты или лечения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) работают над созданием продуктов, которые помогут предотвратить онкологические заболевания. Такие продукты обогащены биологически активными веществами (БАВ). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.

«Ученые УрФУ извлекают витамины и другие вещества, необходимые организму для правильного функционирования. Одно из новейших направлений исследований — извлечение биоактивных пептидов из водорослей, которые помогут предотвратить развитие рака. Извлекаемые соединения испытывают специалисты из НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова (Санкт-Петербург). Как на доброкачественных, так и на злокачественных раковых опухолях, отмечают высокую эффективность экстрагируемых веществ», — сказано в сообщении.

Сейчас проводятся доклинические испытания. «Мы проверяем, как извлеченные соединения борются с раковыми клетками. Но чтобы какой-либо продукт, обогащенный нашими веществами, попал на прилавок, необходим также этап клинических испытаний. Мы надеемся, что современные тренды привлекут внимание к нашим разработкам и мы сможем выпускать функциональные продукты питания для массового потребления», — добавили в пресс-службе вуза.

Ранее агентство писало, что благодаря разработке ученых Уральского федерального университета на фармацевтическом рынке России могут появиться новые препараты при тяжелых формах гриппа и COVID-19. Ученые планируют подать заявку на предклинические испытания препарата в Минздрав РФ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России до 2030 года планируется разработать 5 тыс. новых образовательных модулей и 114 аккредитационно-симуляционных центров для обучения врачей. Это дает возможность медикам не только оставаться в курсе новейших разработок, но и делиться собственным опытом, предлагая методики лечения, основанные на полученных знаниях.