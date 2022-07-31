31 июля 2022

Уникальная разработка ученых УрФУ поможет в лечении коронавируса

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Работа лаборатории на кафедре экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ. Екатеринбург, проверка, лаборатория, пробирка, анализы, биология, наука, исследование, ученый, исследования
Ученые УрФУ работают над новым препаратом от COVID-19 Фото:

Благодаря разработке ученых Уральского федерального университета на фармацевтическом рынке России могут появиться новые препараты при тяжелых формах гриппа и COVID-19. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учебного заведения.

«Ученые Уральского федерального университета создали метод синтеза новых химических соединений. Полученные результаты позволят получить безопасные препараты для борьбы с вирусными заболеваниями, такими как грипп и COVID-19. Специалисты УрФУ планируют подать заявку на предклинические испытания препарата в Минздрав РФ», — сказано в сообщении.

Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге появится новая лаборатория, в которой займутся созданием противовирусных и противораковых препаратов. Новую лабораторию возглавит профессор, известный индийский ученый Рану Бриндабан Чандра.

В России до 2030 года планируется разработать 5 тыс. новых образовательных модулей и 114 аккредитационно-симуляционных центров для обучения врачей. Это дает возможность медикам не только оставаться в курсе новейших разработок, но и делиться собственным опытом, предлагая методики лечения, основанные на полученных знаниях.

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Благодаря разработке ученых Уральского федерального университета на фармацевтическом рынке России могут появиться новые препараты при тяжелых формах гриппа и COVID-19. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учебного заведения. «Ученые Уральского федерального университета создали метод синтеза новых химических соединений. Полученные результаты позволят получить безопасные препараты для борьбы с вирусными заболеваниями, такими как грипп и COVID-19. Специалисты УрФУ планируют подать заявку на предклинические испытания препарата в Минздрав РФ», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге появится новая лаборатория, в которой займутся созданием противовирусных и противораковых препаратов. Новую лабораторию возглавит профессор, известный индийский ученый Рану Бриндабан Чандра. В России до 2030 года планируется разработать 5 тыс. новых образовательных модулей и 114 аккредитационно-симуляционных центров для обучения врачей. Это дает возможность медикам не только оставаться в курсе новейших разработок, но и делиться собственным опытом, предлагая методики лечения, основанные на полученных знаниях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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