Уникальная разработка ученых УрФУ поможет в лечении коронавируса

Ученые УрФУ работают над новым препаратом от COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Благодаря разработке ученых Уральского федерального университета на фармацевтическом рынке России могут появиться новые препараты при тяжелых формах гриппа и COVID-19. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учебного заведения.

«Ученые Уральского федерального университета создали метод синтеза новых химических соединений. Полученные результаты позволят получить безопасные препараты для борьбы с вирусными заболеваниями, такими как грипп и COVID-19. Специалисты УрФУ планируют подать заявку на предклинические испытания препарата в Минздрав РФ», — сказано в сообщении.

Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге появится новая лаборатория, в которой займутся созданием противовирусных и противораковых препаратов. Новую лабораторию возглавит профессор, известный индийский ученый Рану Бриндабан Чандра.

В России до 2030 года планируется разработать 5 тыс. новых образовательных модулей и 114 аккредитационно-симуляционных центров для обучения врачей. Это дает возможность медикам не только оставаться в курсе новейших разработок, но и делиться собственным опытом, предлагая методики лечения, основанные на полученных знаниях.