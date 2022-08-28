Двоих тюменцев обвинили в изнасиловании женщины-инвалида

29 августа 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Подозреваемым грозит до 10 лет колонии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Двое тюменцев обвиняют в групповом изнасиловании женщины-инвалида. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. 29 августа суд отправил обоих подозреваемых в СИЗО по 26 октября. «Вечером 25 августа обвиняемый привез свою 40-летнюю знакомую-инвалида третьей группы в одно из садоводческих обществ, в дом ранее судимого приятеля. Ближе к полуночи мужчины сильно опьянели после выпитой водки и, несмотря на мольбы несчастной, избили ее и изнасиловали», — рассказали в ведомстве. По информации следствия, женщина смогла сбежать и спрятаться в бане соседнего дома. «Утром ее обнаружил хозяин. По просьбе женщины, он вызвал скорую помощь и полицию, которая и задержала насильников. В травматологии выяснилось, что женщину изнасиловали, избили и сломали ребро», — добавили в суде. Мужчинам 1981 и 1982 годов рождение предъявлено обвинение по п. «а», ч. 2 ст. 131 УК РФ. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Двое тюменцев обвиняют в групповом изнасиловании женщины-инвалида. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. 29 августа суд отправил обоих подозреваемых в СИЗО по 26 октября. «Вечером 25 августа обвиняемый привез свою 40-летнюю знакомую-инвалида третьей группы в одно из садоводческих обществ, в дом ранее судимого приятеля. Ближе к полуночи мужчины сильно опьянели после выпитой водки и, несмотря на мольбы несчастной, избили ее и изнасиловали», — рассказали в ведомстве. По информации следствия, женщина смогла сбежать и спрятаться в бане соседнего дома. «Утром ее обнаружил хозяин. По просьбе женщины, он вызвал скорую помощь и полицию, которая и задержала насильников. В травматологии выяснилось, что женщину изнасиловали, избили и сломали ребро», — добавили в суде. Мужчинам 1981 и 1982 годов рождение предъявлено обвинение по п. «а», ч. 2 ст. 131 УК РФ. Им грозит до 10 лет лишения свободы.