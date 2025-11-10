Тюменский Роспотребнадзор проверил воду на паразитов
Число несоответствующих нормам проб находится на уровне среднемноголетних значений
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Тюменской области с начала года исследовали более 16 тысяч проб воды. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Число несоответствующих нормам проб находится на уровне среднемноголетних значений.
«За девять месяцев из распределительной сети отобрано и исследовано более 16 тысяч проб воды, в том числе более 6,4 тысяч проб по санитарно-химическим, свыше 8,8 тысяч — по микробиологическим показателям. Также исследования проводились на показатели паразитологии и радиологии», — рассказали в telegram-канале Роспотребнадзора.
Отмечается, что основная причина несоответствия химического состава воды нормам — избыточное содержание природных элементов, таких как железо и марганец. Ранее URA.RU писало, что правительство Тюменской области в два раза увеличит объем концессионного соглашения с ООО «Тюмень Водоканал». За счет этого улучшится качество воды. Все соглашения будут заключены на 49 лет и позволят провести в указанных муниципалитетах масштабные реконструкции систем водоснабжения и водоотведения.
