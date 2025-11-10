Тюменский Роспотребнадзор проверил воду на паразитов

Число несоответствующих нормам проб находится на уровне среднемноголетних значений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области с начала года исследовали более 16 тысяч проб воды. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Число несоответствующих нормам проб находится на уровне среднемноголетних значений.

«За девять месяцев из распределительной сети отобрано и исследовано более 16 тысяч проб воды, в том числе более 6,4 тысяч проб по санитарно-химическим, свыше 8,8 тысяч — по микробиологическим показателям. Также исследования проводились на показатели паразитологии и радиологии», — рассказали в telegram-канале Роспотребнадзора.