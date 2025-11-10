Логотип РИА URA.RU
В туалет только по праздникам: в тюменском селе закрыли единственную общественную уборную

В тюменском селе Стрехнино общественный туалет работает только по праздникам
10 ноября 2025 в 14:51
Туалет будет работать только во время массовых культурных мероприятий

Фото: Илья Московец © URA.RU

В селе Стрехнино под Ишимом (Тюменская область) единственный общественный туалет будет работать только по праздникам и во время массовых культурных мероприятий. Об этом URA.RU рассказали в администрации Ишимского муниципального округа.

«У нас в сквере Стрехнинском работает только один туалет. Пространство открылось совсем недавно — буквально в начале ноября. Сейчас уборная будет работать только по праздникам», — рассказали в администрации. 

На данный момент нет сотрудника, который бы убирал новый туалет. В бюджете муниципалитета на это не определены средства. Как только деньги будут найдены, общественная уборная заработает полноценно.

Эта уборная открылась вместе с новым сквером в селе Стрехнино. Ранее в Тюмени также открылся парк. Общественное пространство посвящено «Молодой гвардии» и находится в районе улицы Фармана Салманова. 

