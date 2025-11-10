В туалет только по праздникам: в тюменском селе закрыли единственную общественную уборную
Туалет будет работать только во время массовых культурных мероприятий
Фото: Илья Московец © URA.RU
В селе Стрехнино под Ишимом (Тюменская область) единственный общественный туалет будет работать только по праздникам и во время массовых культурных мероприятий. Об этом URA.RU рассказали в администрации Ишимского муниципального округа.
«У нас в сквере Стрехнинском работает только один туалет. Пространство открылось совсем недавно — буквально в начале ноября. Сейчас уборная будет работать только по праздникам», — рассказали в администрации.
На данный момент нет сотрудника, который бы убирал новый туалет. В бюджете муниципалитета на это не определены средства. Как только деньги будут найдены, общественная уборная заработает полноценно.
Эта уборная открылась вместе с новым сквером в селе Стрехнино. Ранее в Тюмени также открылся парк. Общественное пространство посвящено «Молодой гвардии» и находится в районе улицы Фармана Салманова.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!