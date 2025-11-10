Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

На Тюмень надвигается метель

В Тюмени 11 ноября порывы ветра достигнут 16 м/с
10 ноября 2025 в 14:57
Местами температура опустится ниже -12 градусов

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюмени 11 ноября пройдет снегопад, ночью порывы ветра достигнут 16 м/с. Местами температура опустится ниже -12 градусов. Такая информация указана в telegram-канале «Оповещение 72».

«11 ноября ожидаются небольшие, ночью местами умеренные осадки (снег, мокрый снег). Ночью в отдельных районах метель. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, ночью местами порывы до 16 м/с», — указано в сообщении.

Днем потеплеет до +2. Ночью похолодает до -7.

Ранее URA.RU писало, что ночью 13 ноября температура опустится до -14 градусов. С 14 по 16 ноября порывы ветра достигнут 14 м/с.

