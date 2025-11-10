Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

В Тюменской области снова будут сжигать кур

На тюменской птицефабрике произошла вспышка птичьего гриппа
10 ноября 2025 в 14:12
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По информации собственных источников URA.RU, речь идет о птицефабрике «Пышминская»

По информации собственных источников URA.RU, речь идет о птицефабрике «Пышминская»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области на одной из местных птицефабрик произошла вспышка птичьего гриппа. Поставки продукции приостановили, сообщили в инфоцентре регионального правительства.

«На территории птицеводческого предприятия в Тюменской области произошла вспышка инфекционного заболевания птиц. Продовольственная безопасность региона под контролем. Поставки продукции предприятия прекращены. Чтобы не допустить распространения заболевания за пределы предприятия, было принято решение о проведении убоя птицы с последующим ее уничтожением», — рассказали в инфоцентре.

Место для сжигания птиц определили с учетом розы ветров и отдаленности жилых районов. Уничтожение зараженных будет проводиться по ночам.

Продолжение после рекламы

По информации собственных источников URA.RU в региональном агропромышленном комплексе, речь идет о птицефабрике «Пышминская», расположенной в Онохинском сельском поселении. Что известно о предприятии — читайте в материале URA.RU.

В 2021 году карантин был объявлен на другой птицефабрике — Боровской. Тогда также сжигали зараженных птиц.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал