В Тюменской области снова будут сжигать кур

По информации собственных источников URA.RU, речь идет о птицефабрике «Пышминская» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области на одной из местных птицефабрик произошла вспышка птичьего гриппа. Поставки продукции приостановили, сообщили в инфоцентре регионального правительства.

«На территории птицеводческого предприятия в Тюменской области произошла вспышка инфекционного заболевания птиц. Продовольственная безопасность региона под контролем. Поставки продукции предприятия прекращены. Чтобы не допустить распространения заболевания за пределы предприятия, было принято решение о проведении убоя птицы с последующим ее уничтожением», — рассказали в инфоцентре.

Место для сжигания птиц определили с учетом розы ветров и отдаленности жилых районов. Уничтожение зараженных будет проводиться по ночам.

По информации собственных источников URA.RU в региональном агропромышленном комплексе, речь идет о птицефабрике «Пышминская», расположенной в Онохинском сельском поселении. Что известно о предприятии — читайте в материале URA.RU.