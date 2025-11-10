В Тюменской области снова будут сжигать кур
По информации собственных источников URA.RU, речь идет о птицефабрике «Пышминская»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Тюменской области на одной из местных птицефабрик произошла вспышка птичьего гриппа. Поставки продукции приостановили, сообщили в инфоцентре регионального правительства.
«На территории птицеводческого предприятия в Тюменской области произошла вспышка инфекционного заболевания птиц. Продовольственная безопасность региона под контролем. Поставки продукции предприятия прекращены. Чтобы не допустить распространения заболевания за пределы предприятия, было принято решение о проведении убоя птицы с последующим ее уничтожением», — рассказали в инфоцентре.
Место для сжигания птиц определили с учетом розы ветров и отдаленности жилых районов. Уничтожение зараженных будет проводиться по ночам.
По информации собственных источников URA.RU в региональном агропромышленном комплексе, речь идет о птицефабрике «Пышминская», расположенной в Онохинском сельском поселении. Что известно о предприятии — читайте в материале URA.RU.
В 2021 году карантин был объявлен на другой птицефабрике — Боровской. Тогда также сжигали зараженных птиц.
