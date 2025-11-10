Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В Тюменской области третий день ищут пропавшую 16-летнюю девочку. Фото

В Тобольске пропала 16-летняя девочка
10 ноября 2025 в 15:20
Девочку ищут третий день

Девочку ищут третий день

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тобольске Тюменской области 16-летняя девочка ушла из дома 8 ноября и не вернулась. Об этом сообщили в социальных сетях местной полиции.

«Тобольская полиция устанавливает местонахождение без вести пропавшей. 8 ноября ушла из дома и до сих пор не вернулась Аминова Алина, 2009 года рождения», — говорится в сообщении.

Известно, что девочка была одета в лакированную куртку, черные джинсы, бордовые кроссовки. Всех, кто знает о местоположении девочки, просят обратиться в полицию по телефону 02 или по номеру 8-345-639-97-39.

Девочка пропала 8 ноября

Фото: Тобольская полиция в соцсети «ВКонтакте»

