Девочку ищут третий день Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тобольске Тюменской области 16-летняя девочка ушла из дома 8 ноября и не вернулась. Об этом сообщили в социальных сетях местной полиции.

«Тобольская полиция устанавливает местонахождение без вести пропавшей. 8 ноября ушла из дома и до сих пор не вернулась Аминова Алина, 2009 года рождения», — говорится в сообщении.

Известно, что девочка была одета в лакированную куртку, черные джинсы, бордовые кроссовки. Всех, кто знает о местоположении девочки, просят обратиться в полицию по телефону 02 или по номеру 8-345-639-97-39.

Продолжение после рекламы