В Магнитогорске стартует суд над экс-главой района

Байдавлет Тайбергенов признал вину в получении взяток Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ленинском районном суда Магнитогорска 1 сентября начнется рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы Агаповского района (Челябинская область) Байдавлета Тайбергенова, обвиняемого в получении взяток. Информация об этом содержится на сайте суда.

«Обещают, что процесс пройдет максимально быстро, а Тайбергенов получит в качестве основного наказания крупный штраф. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому и рассчитывает на лояльность суда», — рассказал источник URA.RU.

Согласно карточке дела, заседание состоится 1 сентября в 16:30. Вести процесс будет судья Динара Хасанова.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год Тайбергенов получил более 1 млн рублей от предпринимателя имуществом и деньгами за предоставление земель сельскохозяйственного назначения в аренду юридическим лицам. Он сразу признал вину и дал показания против бывших коллег и предпринимателей. После этого один из предпринимателей написал на Тайбергенова заявление по факту клеветы.