В Магнитогорске стартует суд над экс-главой района

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Избрание меры пресечения Байдавлету Тайбергенову в Ленинском суде Магнитогорска. Челябинская область, тайбергенов байдавлет
Байдавлет Тайбергенов признал вину в получении взяток Фото:

В Ленинском районном суда Магнитогорска 1 сентября начнется рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы Агаповского района (Челябинская область) Байдавлета Тайбергенова, обвиняемого в получении взяток. Информация об этом содержится на сайте суда.

«Обещают, что процесс пройдет максимально быстро, а Тайбергенов получит в качестве основного наказания крупный штраф. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому и рассчитывает на лояльность суда», — рассказал источник URA.RU.

Согласно карточке дела, заседание состоится 1 сентября в 16:30. Вести процесс будет судья Динара Хасанова.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год Тайбергенов получил более 1 млн рублей от предпринимателя имуществом и деньгами за предоставление земель сельскохозяйственного назначения в аренду юридическим лицам. Он сразу признал вину и дал показания против бывших коллег и предпринимателей. После этого один из предпринимателей написал на Тайбергенова заявление по факту клеветы.

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В Ленинском районном суда Магнитогорска 1 сентября начнется рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы Агаповского района (Челябинская область) Байдавлета Тайбергенова, обвиняемого в получении взяток. Информация об этом содержится на сайте суда. «Обещают, что процесс пройдет максимально быстро, а Тайбергенов получит в качестве основного наказания крупный штраф. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому и рассчитывает на лояльность суда», — рассказал источник URA.RU. Согласно карточке дела, заседание состоится 1 сентября в 16:30. Вести процесс будет судья Динара Хасанова. По версии следствия, с 2016 по 2018 год Тайбергенов получил более 1 млн рублей от предпринимателя имуществом и деньгами за предоставление земель сельскохозяйственного назначения в аренду юридическим лицам. Он сразу признал вину и дал показания против бывших коллег и предпринимателей. После этого один из предпринимателей написал на Тайбергенова заявление по факту клеветы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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