В ХМАО следователи выехали к месту аварии вертолета с пассажирами

29 августа 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

По факту экстренной посадки вертолета Ми-8 началась доследственная проверка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Межрегиональным следственным управлением на транспорте начата проверка по факту экстренной посадки вертолета Ми-8 в Сургутском районе. Об этом URA.RU сообщили в Центральном межрегиональном СУ на транспорте СК России. «Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организована проверка, следователи и криминалисты выехали на место, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщили в ведомстве. Вертолет с семью людьми на борту совершил экстренную посадку недалеко от населенного пункта Каюково, что в Сургутском районе. О пострадавших экстренные службы округа не сообщают. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО вертолет с пассажирами на борту совершил экстренную посадку. На место ЧП вылетел борт МЧС.

Межрегиональным следственным управлением на транспорте начата проверка по факту экстренной посадки вертолета Ми-8 в Сургутском районе. Об этом URA.RU сообщили в Центральном межрегиональном СУ на транспорте СК России. «Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организована проверка, следователи и криминалисты выехали на место, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщили в ведомстве. Вертолет с семью людьми на борту совершил экстренную посадку недалеко от населенного пункта Каюково, что в Сургутском районе. О пострадавших экстренные службы округа не сообщают. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО вертолет с пассажирами на борту совершил экстренную посадку. На место ЧП вылетел борт МЧС.