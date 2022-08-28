В ХМАО следователи выехали к месту аварии вертолета с пассажирами

Межрегиональным следственным управлением на транспорте начата проверка по факту экстренной посадки вертолета Ми-8 в Сургутском районе. Об этом URA.RU сообщили в Центральном межрегиональном СУ на транспорте СК России.
«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организована проверка, следователи и криминалисты выехали на место, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщили в ведомстве.
Вертолет с семью людьми на борту совершил экстренную посадку недалеко от населенного пункта Каюково, что в Сургутском районе. О пострадавших экстренные службы округа не сообщают.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО вертолет с пассажирами на борту совершил экстренную посадку. На место ЧП вылетел борт МЧС.
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