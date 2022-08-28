Прокуратура начала проверку по факту аварии вертолета в ХМАО

29 августа 2022 в 17:34 Размер текста - 17 +

В результате ЧП пострадали 7 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Транспортная прокуратура УрФО начала собственную проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Сургутском районе. Об этом URA.RU сообщили в транспортной прокуратуре УрФО. «29.08.2022 в 16 часов 25 минут воздушное судно Ми-8 авиакомпании „Горизонт“ совершило вынужденную посадку в 17 километрах у села Угут Сургутского района ХМАО. Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — сообщили в ведомстве. По данным прокуратуры, в результате ЧП пострадало семь человек. В каком состоянии пострадавшие, в ведомстве не уточнили. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО следователи выехали к месту аварии вертолета с пассажирами. По факту случившегося следственным управлением на транспорте СК РФ началась доследственная проверка.

Транспортная прокуратура УрФО начала собственную проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Сургутском районе. Об этом URA.RU сообщили в транспортной прокуратуре УрФО. «29.08.2022 в 16 часов 25 минут воздушное судно Ми-8 авиакомпании „Горизонт“ совершило вынужденную посадку в 17 километрах у села Угут Сургутского района ХМАО. Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — сообщили в ведомстве. По данным прокуратуры, в результате ЧП пострадало семь человек. В каком состоянии пострадавшие, в ведомстве не уточнили. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО следователи выехали к месту аварии вертолета с пассажирами. По факту случившегося следственным управлением на транспорте СК РФ началась доследственная проверка.