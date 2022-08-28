28 августа 2022
27 августа 2022

Прокуратура начала проверку по факту аварии вертолета в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка десантников-пожарных. Свердловская область, поселок Заря, вертолет, ми-8, ми8, ми 8
В результате ЧП пострадали 7 человек Фото:

Транспортная прокуратура УрФО начала собственную проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Сургутском районе. Об этом URA.RU сообщили в транспортной прокуратуре УрФО.

«29.08.2022 в 16 часов 25 минут воздушное судно Ми-8 авиакомпании „Горизонт“ совершило вынужденную посадку в 17 километрах у села Угут Сургутского района ХМАО. Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, в результате ЧП пострадало семь человек. В каком состоянии пострадавшие, в ведомстве не уточнили. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО следователи выехали к месту аварии вертолета с пассажирами. По факту случившегося следственным управлением на транспорте СК РФ началась доследственная проверка.

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Транспортная прокуратура УрФО начала собственную проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Сургутском районе. Об этом URA.RU сообщили в транспортной прокуратуре УрФО. «29.08.2022 в 16 часов 25 минут воздушное судно Ми-8 авиакомпании „Горизонт“ совершило вынужденную посадку в 17 километрах у села Угут Сургутского района ХМАО. Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — сообщили в ведомстве. По данным прокуратуры, в результате ЧП пострадало семь человек. В каком состоянии пострадавшие, в ведомстве не уточнили. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО следователи выехали к месту аварии вертолета с пассажирами. По факту случившегося следственным управлением на транспорте СК РФ началась доследственная проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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