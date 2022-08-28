Пострадавших в аварии с вертолетом доставят в травмцентр Сургута

29 августа 2022 в 18:06 Размер текста - 17 +

С места аварии пострадавших доставили в больницу Сургута вертолетом санавиации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Сургутском районе доставят в травмцентр Сургута. Об этом URA.RU сообщил директор казенного учреждения ХМАО «Центр медицины катастроф» Василий Костин. «По предварительной информации, трое получили травмы средней тяжести и еще четверо имеют более легкие травмы. Окончательный диагноз поставят в больнице. Всех пострадавших бортом санавиации доставили в Сургутскую травматологическую больницу», — сообщил Костин. Как сообщили в «Центре медицины катастроф», вертолет с врачами оказался на месте ЧП буквально через несколько минут. «По счастливой случайности борт санавиации находился неподалеку от места аварии вертолета Ми-8», — уточнили в Центре. Ранее URA.RU сообщало, что транспортная прокуратура УрФО начала проверку по факту случившегося. На месте работают следователи, выясняют подробности произошедшего.

Пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Сургутском районе доставят в травмцентр Сургута. Об этом URA.RU сообщил директор казенного учреждения ХМАО «Центр медицины катастроф» Василий Костин. «По предварительной информации, трое получили травмы средней тяжести и еще четверо имеют более легкие травмы. Окончательный диагноз поставят в больнице. Всех пострадавших бортом санавиации доставили в Сургутскую травматологическую больницу», — сообщил Костин. Как сообщили в «Центре медицины катастроф», вертолет с врачами оказался на месте ЧП буквально через несколько минут. «По счастливой случайности борт санавиации находился неподалеку от места аварии вертолета Ми-8», — уточнили в Центре. Ранее URA.RU сообщало, что транспортная прокуратура УрФО начала проверку по факту случившегося. На месте работают следователи, выясняют подробности произошедшего.