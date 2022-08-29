Банда из семи человек в масках напала на трамвай Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Екатеринбурге банда подростков в балаклавах напала на трамвай №13 и разрисовала вагон на остановке «7 ключей». Как рассказали URA.RU очевидцы, дети буквально за минуту нарисовали на трамвае одно слово большими буквами и сбежали.

«Из кустов выбежали семеро парней в масках и начали разрисовывать баллончиками корпус вагона. Внутри трамвая в этот момент находились пассажиры, кондуктор и водитель. У парней даже был свой оператор в маске. Какой-то мужчина вышел поговорить с подростками, но те брызнули ему в лицо из баллончика и сбежали», — сообщают очевидцы.

Сообщение о наглых пацанах уже поступило в отдел полиции №10 Железнодорожного района. Полицейские устанавливают личности молодых вандалов.

Ранее URA.RU сообщало, что неизвестные в ночь с 10 на 11 августа изрисовали Октябрьскую площадь Екатеринбурга флагами Украины. Рядом появились экстремистские надписи желтых и синих цветов. Очевидцы сообщили, что работники коммунальных служб приехали отмывать рисунки.