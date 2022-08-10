10 августа 2022

Толпа коммунальщиков приехала в центр Екатеринбурга из-за Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Несколько коммунальщиков приехали на Октябрьскую площадь в Екатеринбурге, чтобы отмыть ее от рисунков с флагами Украины Фото:

Десант из нескольких коммунальщиков приехал в самый центр Екатеринбурга, на Октябрьскую площадь. Прошедшей ночью там появилось огромное количество рисунков с флагом Украины и запрещенными экстремистскими лозунгами, сообщает корреспондент URA.RU.

«Прямо сейчас на площади у Драмтеатра несколько коммунальщиков отмывают и оттирают рисунки украинского флага. Однако их там не один и не два, а еще поблизости, в том числе и у Ельцин Центра, есть огромные запрещенные лозунги, нарисованные в сине-желтых цветах», — сообщает журналист агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что неизвестные вандалы разукрасили в желто-синий цвет каменный шар на набережной реки Исеть и нарисовали украинский флаг на одном из парапетов. Флаги Украины появились прямо под окнами Правительства Свердловской области.

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Десант из нескольких коммунальщиков приехал в самый центр Екатеринбурга, на Октябрьскую площадь. Прошедшей ночью там появилось огромное количество рисунков с флагом Украины и запрещенными экстремистскими лозунгами, сообщает корреспондент URA.RU. «Прямо сейчас на площади у Драмтеатра несколько коммунальщиков отмывают и оттирают рисунки украинского флага. Однако их там не один и не два, а еще поблизости, в том числе и у Ельцин Центра, есть огромные запрещенные лозунги, нарисованные в сине-желтых цветах», — сообщает журналист агентства. Ранее URA.RU сообщало, что неизвестные вандалы разукрасили в желто-синий цвет каменный шар на набережной реки Исеть и нарисовали украинский флаг на одном из парапетов. Флаги Украины появились прямо под окнами Правительства Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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