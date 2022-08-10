Толпа коммунальщиков приехала в центр Екатеринбурга из-за Украины

Несколько коммунальщиков приехали на Октябрьскую площадь в Екатеринбурге, чтобы отмыть ее от рисунков с флагами УкраиныФото: Эдуард Корниенко / URA.RU
Десант из нескольких коммунальщиков приехал в самый центр Екатеринбурга, на Октябрьскую площадь. Прошедшей ночью там появилось огромное количество рисунков с флагом Украины и запрещенными экстремистскими лозунгами, сообщает корреспондент URA.RU.
«Прямо сейчас на площади у Драмтеатра несколько коммунальщиков отмывают и оттирают рисунки украинского флага. Однако их там не один и не два, а еще поблизости, в том числе и у Ельцин Центра, есть огромные запрещенные лозунги, нарисованные в сине-желтых цветах», — сообщает журналист агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что неизвестные вандалы разукрасили в желто-синий цвет каменный шар на набережной реки Исеть и нарисовали украинский флаг на одном из парапетов. Флаги Украины появились прямо под окнами Правительства Свердловской области.
Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU
Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU
Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU
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Десант из нескольких коммунальщиков приехал в самый центр Екатеринбурга, на Октябрьскую площадь. Прошедшей ночью там появилось огромное количество рисунков с флагом Украины и запрещенными экстремистскими лозунгами, сообщает корреспондент URA.RU. «Прямо сейчас на площади у Драмтеатра несколько коммунальщиков отмывают и оттирают рисунки украинского флага. Однако их там не один и не два, а еще поблизости, в том числе и у Ельцин Центра, есть огромные запрещенные лозунги, нарисованные в сине-желтых цветах», — сообщает журналист агентства. Ранее URA.RU сообщало, что неизвестные вандалы разукрасили в желто-синий цвет каменный шар на набережной реки Исеть и нарисовали украинский флаг на одном из парапетов. Флаги Украины появились прямо под окнами Правительства Свердловской области.