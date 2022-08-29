Ликвидация свалки в Березниках грозит опасными последствиями

Свалка расположена на территории закрывшегося предприятия «Бератон» (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Березниках (Пермский край) ликвидация свалки на территории закрывшегося промпредприятии «Бератон» может привести к разливу нефтепродуктов. Об этом говорится в проекте, разработанном ООО «Проектный институт экологии и природопользования». Документ размещен на сайте мэрии. В нем прописаны негативные сценарии, которые могут произойти во время рекультивации объекта.

«На объекте возможны следующие типовые сценарии возникновения аварийных ситуаций: […] разлив нефтепродуктов на территории рекультивируемого объекта; пожар пролива нефтепродуктов; травмирование персонала», — говорится в проекте. Указано, что при реализации негативных сценариев на территории свалки «организуется производственный экологический контроль и мониторинг окружающей среды».

Мониторинг позволит своевременно спрогнозировать и предупредить негативные ситуации в ходе ликвидации свалки. Общая площадь свалки превышает 15 гектаров. Для ее рекультивации будут задействованы грузовики, экскаватор, кран, бульдозер.

«Бератон» занимался выпуском химической и топливной продукции (каучук, красители, кислоты, присадки и т. д.). Закрывшееся предприятие оставило после себя несколько опасных свалок, в том числе шламонакопитель, расположенный в двух километрах от жилых домов. Прокуратура неоднократно обязывала предприятие ликвидировать его, указывая, что вредные химические вещества угрожают городу.