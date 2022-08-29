Мэр Екатеринбурга пошел на поводу у лидера южан ради Куйвашева

Предвыборные встречи в поддержку своего шефа Алексей Орлов ведет с начала месяца Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел закрытую встречу с азербайджанской диаспорой — в зале ТЦ Baku Plaza, которым владеет лидер объединения Шахин Шихлинский. Как рассказал URA.RU один из участников разговора, на него собрались порядка 500-600 человек, по ожиданиям администраторов это конвертируется в более чем тысячу голосов за губернатора Евгения Куйвашева на выборах 11 сентября.

«Обстановка была благожелательная. Утром как раз появилась информация, что Орлов одобрил реконструкцию мечети на ул. Репина. Его просили помочь с детскими садами, устройством в СУНЦ УрФУ — в общем, бытовые вопросы. Все длилось более часа. Без ужина», — поделился источник. Вместе с Орловым на встрече горадминистрацию представляли глава Кировского района Владимир Боликов и вице-мэр по политике и СМИ Сергей Плахотин.

Интересно, что Дмитрий Ноженко — вице-мэр по экономике, — которого называют инициатором мероприятия, отсутствовал. «Орлов поначалу не хотел идти. Но Ноженко уговорил — видимо, есть свой интерес. А Шахлинскому визит Орлова важен для позиционирования: он ведь всем говорит, что на короткой ноге с мэром (хотя вряд ли это так), способен решить любой вопрос на его уровне», — описал ситуацию второй собеседник.

Для Орлова это уже вторая встреча с нацменьшинствами за неделю. Первая прошла 22 августа в мэрии, куда были приглашены лидеры более десяти диаспор (включая Шихлинского).