Невролог Царева: бессонница после COVID длится до 10 месяцев

29 августа 2022 в 23:02 Размер текста - 17 +

Человек может полностью потерять сон, сказала Елена Царева Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Бессонница после коронавируса может длиться до 10 месяцев из-за поражения мозга во время болезни. Об этом рассказала в беседе с URA.RU врач-сомнолог, невролог Елена Царева. «Идет токсическое воздействие непосредственно на мозг. Вирус поражает те его зоны, которые тоже влияют на сон. Поэтому длительная бессонница может наблюдаться. Постковидная бессонница может наблюдаться несколько месяцев. Бывали случаи, что больше трех. Шесть — десять месяцев тоже возможно. Причем бессонница выраженная», — сообщила Елена Царева. Невролог отметила, что больному может касаться, что он вообще не спит. «Бывает до полной потери сна. Во всяком случае, по ощущениям. Особенность после тяжелой болезни, когда организм находится в условной депрессии, когда все ресурсы снижены, то здесь может идти нарушение восприятия сна. Кажется, что сна нет вообще, что он слишком поверхностный, чтобы воспринимать его как сон. Это ощущение может сохраняться длительное время», — объяснила сомнолог. Ранее генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа заявила, что в первые двое суток после заражение COVID человек может не подозревать у себя наличие пневмонии. При этом поражение легких может развиться до любой степени. Врач отметила, что на этой ранней стадии заболевание можно распознать по севшему голосу, воспалению лимфоузлов, и сведению конечностей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бессонница после коронавируса может длиться до 10 месяцев из-за поражения мозга во время болезни. Об этом рассказала в беседе с URA.RU врач-сомнолог, невролог Елена Царева. «Идет токсическое воздействие непосредственно на мозг. Вирус поражает те его зоны, которые тоже влияют на сон. Поэтому длительная бессонница может наблюдаться. Постковидная бессонница может наблюдаться несколько месяцев. Бывали случаи, что больше трех. Шесть — десять месяцев тоже возможно. Причем бессонница выраженная», — сообщила Елена Царева. Невролог отметила, что больному может касаться, что он вообще не спит. «Бывает до полной потери сна. Во всяком случае, по ощущениям. Особенность после тяжелой болезни, когда организм находится в условной депрессии, когда все ресурсы снижены, то здесь может идти нарушение восприятия сна. Кажется, что сна нет вообще, что он слишком поверхностный, чтобы воспринимать его как сон. Это ощущение может сохраняться длительное время», — объяснила сомнолог. Ранее генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа заявила, что в первые двое суток после заражение COVID человек может не подозревать у себя наличие пневмонии. При этом поражение легких может развиться до любой степени. Врач отметила, что на этой ранней стадии заболевание можно распознать по севшему голосу, воспалению лимфоузлов, и сведению конечностей.