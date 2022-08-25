Терапевт Лапа: как долго больной не подозревает о пневмонии COVID

25 августа 2022 в 20:06 Размер текста - 17 +

Если сводит конечности, то это может быть пневмония, сказала Людмила Лапа Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Зараженный коронавирусом может первые два дня не подозревать о развитии пневмонии. В это время поражение легких может достигнуть любой степени. Об этом URA.RU рассказала генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. «Например, к вам пришел больной человек, вы с ним поговорили, чай попили — это точно два дня. Только через двое суток начинается кашель сильный и температура под 40. Пневмония всегда дает такие симптомы. Поражение легких любой степени идет за 24 часа, когда атака мощная. А если вы столкнулись с больным прохожим, то пневмония может проявиться позже. Вирусу же нужно время, чтобы найти место жительства. Поэтому инкубационный период у нас от двух до десяти дней», — сказала Людмила Лапа. Терапевт отметила, что пневмонию на начальной стадии уже можно распознать по особым признакам. «Первый — это не кашель, а подкашливание. Второй — голос садится, когда формируется отек на связках. Третий — воспаление шейных и подчелюстных лимфоузлов. Если такое имеется, нужно уже контролировать температуру. Далее можно сказать, что сейчас идет пневмония такого плана, что хоть и жарко, но бросает то в холод, то в жар. Это уже идет вирусная интоксикация. Так она себя проявляет. И еще признак, когда у нас начинает сводить руки и ноги. То есть мы с утра тяжело встаем. Слабость, усталость очень сильно проявляется», — подчеркнула врач. Она призвала соблюдать меры защиты от заражения и тяжелого течения коронавируса. «Пора уже надевать маски, если мы хотим сохранить свое здоровье. При появлении первых признаков сразу обращаться к врачу. На первых этапах, если вовремя перехватить болезнь, это прекрасно лечится», — заключила Лапа. Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков прогнозировал начало новой волны COVID-19 в сентябре. Он объяснил, что ее сила будет зависеть от того, какая сублиния «Омикрона» будет преобладать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Зараженный коронавирусом может первые два дня не подозревать о развитии пневмонии. В это время поражение легких может достигнуть любой степени. Об этом URA.RU рассказала генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. «Например, к вам пришел больной человек, вы с ним поговорили, чай попили — это точно два дня. Только через двое суток начинается кашель сильный и температура под 40. Пневмония всегда дает такие симптомы. Поражение легких любой степени идет за 24 часа, когда атака мощная. А если вы столкнулись с больным прохожим, то пневмония может проявиться позже. Вирусу же нужно время, чтобы найти место жительства. Поэтому инкубационный период у нас от двух до десяти дней», — сказала Людмила Лапа. Терапевт отметила, что пневмонию на начальной стадии уже можно распознать по особым признакам. «Первый — это не кашель, а подкашливание. Второй — голос садится, когда формируется отек на связках. Третий — воспаление шейных и подчелюстных лимфоузлов. Если такое имеется, нужно уже контролировать температуру. Далее можно сказать, что сейчас идет пневмония такого плана, что хоть и жарко, но бросает то в холод, то в жар. Это уже идет вирусная интоксикация. Так она себя проявляет. И еще признак, когда у нас начинает сводить руки и ноги. То есть мы с утра тяжело встаем. Слабость, усталость очень сильно проявляется», — подчеркнула врач. Она призвала соблюдать меры защиты от заражения и тяжелого течения коронавируса. «Пора уже надевать маски, если мы хотим сохранить свое здоровье. При появлении первых признаков сразу обращаться к врачу. На первых этапах, если вовремя перехватить болезнь, это прекрасно лечится», — заключила Лапа. Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков прогнозировал начало новой волны COVID-19 в сентябре. Он объяснил, что ее сила будет зависеть от того, какая сублиния «Омикрона» будет преобладать.