Клиенты компании Fishka96 обнаружили на рыбе спустя 12 часов белые личинки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пара из Екатеринбурга обнаружила в роллах «Филадельфия», которые заказали в компании Fishka96, червей. Екатеринбуржцы рассказывают, что заказали сет вечером, не доели и убрали в холодильник, а на следующий день обнаружили там червей.

«В компании нам вернули деньги за заказ и на этом история закончилась, для компенсации попросили справку из больницы. Нам сказали, что компания не несет ответственности за качество по прошествии трех часов с момента доставки», — цитирует Е1 одного из пострадавших.

В компании Fishka96 заявили, что такой ситуации с их роллами не может быть. «За вчерашний день мы привезли 901 заказ, в каждом по два-три блюда, никаких других жалоб не было. Рыбу завозят проверенные поставщики ежедневно, все документы, товарные накладные, сертификаты качества есть», — рассказала управляющая Fishka96.

В компании подозревают, что клиенты просто хотели вернуть деньги за заказ. «Подозрительно, что какие-то личинки были только сверху, как будто их просто насыпали. Сегодня после жалобы я вызвала санитарного врача, он на всех точках сделал пробы, вся рыба свежая», — добавила представитель компании.