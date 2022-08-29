Мэр из ХМАО установил вандалов, благодаря жалобе в соцсетях

Мэр Покачей (ХМАО) Виктор Таненков проверил записи с видеокамер и установил вандалов, сломавших бивень у фигуры мамонта. Обратить внимание на происшествие его заставил комментарий в соцсетях, о чем он сообщил в своем telegram-канале.
«Видел комментарии жителей о порче имущества на „Теплом берегу“. Просмотрели видеозаписи с камер наблюдения. Видно, как игры подростков стали причиной поломки бивня у мамонта», — написал глава города в Telegram.
Он сообщил, что подростков нашли, а на их родителей составлены протоколы об административном правонарушении. Таненков также призвал жителей беречь красоту, а родителей провести беседы со своими детьми о бережном отношении к общегородскому имуществу.
Ранее URA.RU рассказывало, что Таненкова возмутили вандалы, закрасившие памятную табличку с именем ветерана Великой Отечественной войны. Он осудил этот поступок.
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