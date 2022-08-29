Мэр из ХМАО установил вандалов, благодаря жалобе в соцсетях

30 августа 2022 в 00:11 Размер текста - 17 +

Мэр Виктор Таненков обратил внимание на жалобу в соцсетях и вычислил вандалов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Мэр Покачей (ХМАО) Виктор Таненков проверил записи с видеокамер и установил вандалов, сломавших бивень у фигуры мамонта. Обратить внимание на происшествие его заставил комментарий в соцсетях, о чем он сообщил в своем telegram-канале. «Видел комментарии жителей о порче имущества на „Теплом берегу“. Просмотрели видеозаписи с камер наблюдения. Видно, как игры подростков стали причиной поломки бивня у мамонта», — написал глава города в Telegram. Он сообщил, что подростков нашли, а на их родителей составлены протоколы об административном правонарушении. Таненков также призвал жителей беречь красоту, а родителей провести беседы со своими детьми о бережном отношении к общегородскому имуществу. Ранее URA.RU рассказывало, что Таненкова возмутили вандалы, закрасившие памятную табличку с именем ветерана Великой Отечественной войны. Он осудил этот поступок.

Мэр Покачей (ХМАО) Виктор Таненков проверил записи с видеокамер и установил вандалов, сломавших бивень у фигуры мамонта. Обратить внимание на происшествие его заставил комментарий в соцсетях, о чем он сообщил в своем telegram-канале. «Видел комментарии жителей о порче имущества на „Теплом берегу“. Просмотрели видеозаписи с камер наблюдения. Видно, как игры подростков стали причиной поломки бивня у мамонта», — написал глава города в Telegram. Он сообщил, что подростков нашли, а на их родителей составлены протоколы об административном правонарушении. Таненков также призвал жителей беречь красоту, а родителей провести беседы со своими детьми о бережном отношении к общегородскому имуществу. Ранее URA.RU рассказывало, что Таненкова возмутили вандалы, закрасившие памятную табличку с именем ветерана Великой Отечественной войны. Он осудил этот поступок.