29 августа 2022
28 августа 2022

Мэр из ХМАО установил вандалов, благодаря жалобе в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Посад сибирских старожилов и виды города. Тобольск, мамонт, кости мамонта, бивни
Мэр Виктор Таненков обратил внимание на жалобу в соцсетях и вычислил вандалов Фото:

Мэр Покачей (ХМАО) Виктор Таненков проверил записи с видеокамер и установил вандалов, сломавших бивень у фигуры мамонта. Обратить внимание на происшествие его заставил комментарий в соцсетях, о чем он сообщил в своем telegram-канале.

«Видел комментарии жителей о порче имущества на „Теплом берегу“. Просмотрели видеозаписи с камер наблюдения. Видно, как игры подростков стали причиной поломки бивня у мамонта», — написал глава города в Telegram.

Он сообщил, что подростков нашли, а на их родителей составлены протоколы об административном правонарушении. Таненков также призвал жителей беречь красоту, а родителей провести беседы со своими детьми о бережном отношении к общегородскому имуществу.

Ранее URA.RU рассказывало, что Таненкова возмутили вандалы, закрасившие памятную табличку с именем ветерана Великой Отечественной войны. Он осудил этот поступок.

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Мэр Покачей (ХМАО) Виктор Таненков проверил записи с видеокамер и установил вандалов, сломавших бивень у фигуры мамонта. Обратить внимание на происшествие его заставил комментарий в соцсетях, о чем он сообщил в своем telegram-канале. «Видел комментарии жителей о порче имущества на „Теплом берегу“. Просмотрели видеозаписи с камер наблюдения. Видно, как игры подростков стали причиной поломки бивня у мамонта», — написал глава города в Telegram. Он сообщил, что подростков нашли, а на их родителей составлены протоколы об административном правонарушении. Таненков также призвал жителей беречь красоту, а родителей провести беседы со своими детьми о бережном отношении к общегородскому имуществу. Ранее URA.RU рассказывало, что Таненкова возмутили вандалы, закрасившие памятную табличку с именем ветерана Великой Отечественной войны. Он осудил этот поступок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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