В ХМАО мэра возмутили вандалы, испортившие памятную табличку

27 июля 2022 в 04:29 Размер текста - 17 +

На табличке указано имя ветерана ВОВ (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU Мэра Покачей (ХМАО) Виктора Таненкова возмутили вандалы, которые частично закрасили памятную табличку с именем ветерана ВОВ. Об этом глава сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Даже не знаю, как назвать тех людей, которые посмели осквернить мемориальную табличку ветерана на стене дома № 15 по улице Комсомольской. О моральной стороне этого поступка не хочу даже писать», — поделился мэр. Таненков добавил, что надпись убрали. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска (ХМАО) решили устраивать показательные акции вандалам, которые ломают новые спортивные площадки. Чиновники планируют отдельно рассказывать о случаях поимки тех, кто портит городское имущество. Испорченная табличка Виктор Таненков, «ВКонтакте»

Мэра Покачей (ХМАО) Виктора Таненкова возмутили вандалы, которые частично закрасили памятную табличку с именем ветерана ВОВ. Об этом глава сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Даже не знаю, как назвать тех людей, которые посмели осквернить мемориальную табличку ветерана на стене дома № 15 по улице Комсомольской. О моральной стороне этого поступка не хочу даже писать», — поделился мэр. Таненков добавил, что надпись убрали. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска (ХМАО) решили устраивать показательные акции вандалам, которые ломают новые спортивные площадки. Чиновники планируют отдельно рассказывать о случаях поимки тех, кто портит городское имущество.