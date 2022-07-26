26 июля 2022
25 июля 2022

В ХМАО мэра возмутили вандалы, испортившие памятную табличку

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с ветераном ВОВ. Клавдия Иванова Суслова. Екатеринбург , суслова клавдия
На табличке указано имя ветерана ВОВ (фото из архива) Фото:

Мэра Покачей (ХМАО) Виктора Таненкова возмутили вандалы, которые частично закрасили памятную табличку с именем ветерана ВОВ. Об этом глава сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Даже не знаю, как назвать тех людей, которые посмели осквернить мемориальную табличку ветерана на стене дома № 15 по улице Комсомольской. О моральной стороне этого поступка не хочу даже писать», — поделился мэр. Таненков добавил, что надпись убрали.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска (ХМАО) решили устраивать показательные акции вандалам, которые ломают новые спортивные площадки. Чиновники планируют отдельно рассказывать о случаях поимки тех, кто портит городское имущество.

Испорченная табличка

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Мэра Покачей (ХМАО) Виктора Таненкова возмутили вандалы, которые частично закрасили памятную табличку с именем ветерана ВОВ. Об этом глава сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Даже не знаю, как назвать тех людей, которые посмели осквернить мемориальную табличку ветерана на стене дома № 15 по улице Комсомольской. О моральной стороне этого поступка не хочу даже писать», — поделился мэр. Таненков добавил, что надпись убрали. Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска (ХМАО) решили устраивать показательные акции вандалам, которые ломают новые спортивные площадки. Чиновники планируют отдельно рассказывать о случаях поимки тех, кто портит городское имущество.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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