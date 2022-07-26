В ХМАО мэра возмутили вандалы, испортившие памятную табличку

Мэра Покачей (ХМАО) Виктора Таненкова возмутили вандалы, которые частично закрасили памятную табличку с именем ветерана ВОВ. Об этом глава сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Даже не знаю, как назвать тех людей, которые посмели осквернить мемориальную табличку ветерана на стене дома № 15 по улице Комсомольской. О моральной стороне этого поступка не хочу даже писать», — поделился мэр. Таненков добавил, что надпись убрали.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Нижневартовска (ХМАО) решили устраивать показательные акции вандалам, которые ломают новые спортивные площадки. Чиновники планируют отдельно рассказывать о случаях поимки тех, кто портит городское имущество.
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