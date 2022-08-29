Гражданка СССР* требует у губернатора Куйвашева помощи с жильем. Видео

30 августа 2022 в 08:52 Размер текста - 17 +

Женщина просит Евгения Куйвашева обратить внимание на то, что ее якобы выселили незаконно Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница Екатеринбурга Татьяна Долгушина, поселившаяся на крыльце элитного ЖК на Московской, обратилась к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой разобраться в ее ситуации. Она считает, что ее выселили незаконно, и уверяет, что ей некуда идти. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом URA.RU. «Мои планы такие: я жду губернатора — нашего главного попечителя — прямо вот здесь [на крыльце]. И хочу задать ему вопрос, почему ваши опекаемые находятся и живут в таких условиях? Я за вас… Я вообще свои голоса никогда никому не отдавала, то есть я на таких же правах, как и вы. Почему такой беспредел в нашем Екатеринбурге? На самом деле не только в Екатеринбурге», — заявила Долгушина. Ранее URA.RU сообщало, что женщина уже пять дней живет на крыльце дома по адресу Московская, 66, откуда ее по решению суда выселил новый хозяин. Она отказывается съезжать, так как считает неправомочными некоторые законы РФ. Женщина является членом организации «Граждане СССР» (признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ, — прим. ред.), участники которой считают, что Советский Союз де-юре продолжает существовать как суверенное государство и субъект международных отношений, и его законы главнее законов РФ. *«Граждане СССР» — организация признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ.

Жительница Екатеринбурга Татьяна Долгушина, поселившаяся на крыльце элитного ЖК на Московской, обратилась к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой разобраться в ее ситуации. Она считает, что ее выселили незаконно, и уверяет, что ей некуда идти. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом URA.RU. «Мои планы такие: я жду губернатора — нашего главного попечителя — прямо вот здесь [на крыльце]. И хочу задать ему вопрос, почему ваши опекаемые находятся и живут в таких условиях? Я за вас… Я вообще свои голоса никогда никому не отдавала, то есть я на таких же правах, как и вы. Почему такой беспредел в нашем Екатеринбурге? На самом деле не только в Екатеринбурге», — заявила Долгушина. Ранее URA.RU сообщало, что женщина уже пять дней живет на крыльце дома по адресу Московская, 66, откуда ее по решению суда выселил новый хозяин. Она отказывается съезжать, так как считает неправомочными некоторые законы РФ. Женщина является членом организации «Граждане СССР» (признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ, — прим. ред.), участники которой считают, что Советский Союз де-юре продолжает существовать как суверенное государство и субъект международных отношений, и его законы главнее законов РФ. *«Граждане СССР» — организация признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ.