Екатеринбурженка уверена, что ее выселили из квартиры безосновательно Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жительница Екатеринбурга Татьяна Долгушина уже пять дней живет на крыльце дома элитного ЖК по адресу Московская, 66, откуда ее по решению суда выселил новый хозяин. Она отказывается съезжать, так как считает неправомочными некоторые законы РФ. Женщина является членом организации «Граждане СССР» (признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ, — прим. ред.). В беседе с URA.RU Долгушина рассказала, что местные жители ее поддерживают и даже помогают едой.

«Я живу на улице уже пять дней. Моей маме 93 года, она труженик тыла. Мои родители защищали эту землю своей кровью, чтобы в определенный момент судебные приставы без доверенности выломали двери и выкинули нас. Меня выгнали в другую комнату, а ее насильно утащили в больницу, якобы у нее гипертонический криз. Не дали поменять ей памперс, утащили в мокрой рубашке, босую в больницу и сдали как бесхозную», — рассказала Долгушина.

По ее словам, местные жители помогают ей — приносят кипяток и еду. Охранники раньше пускали женщину в туалет в жилом комплексе, но после приказала ТСЖ перестали. Собеседница уверяет, что ей и матери некуда идти, хотя ранее в СМИ была информация, что у них есть прописка в Первоуральске (Свердловская область). Но собеседница опровергает эту информацию.

Татьяну Долгушину выселили из квартиры по причине того, что она не выплачивала платежи по ипотеке. Квартиру продали с аукциона, у нее есть новый владелец. URA.RU направило информацию в УМВД по Екатеринбургу, чтобы получить комментарий по поводу ситуации. В полиции отметили обратиться к судебным приставам.

В пресс-службе ФССП по Свердловской области рассказали, что женщин выселили по решению Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, так как они незаконно занимали квартиру. «Находящиеся по данному адресу граждане имущественных прав на квартиру не имеют, зарегистрированы по иному адресу. Судебным приставом-исполнителем должнику неоднократно вручались требования об исполнении решения суда в добровольном порядке», — цитирует Е1 представителей ведомства.

Татьяна Долгушина отказывается покидать территорию ЖК, где жила раньше с 93-летней матерью Фото: URA.RU