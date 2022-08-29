В Кургане задержали курьера, забиравшего деньги у пенсионеров

Мошенники сообщали пенсионерам, что их родные попали в ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские оперативники задержали 30-летнего жителя Челябинской области, он замешан, по мнению полиции, в мошеннической схеме в адрес пенсионеров. Задержанный рассказал, что в интернете нашел работу курьера, своего нанимателя мужчина не видел и общался с ним дистанционно. В мессенджер ему скидывали адреса, по которым нужно было забрать деньги, передает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«Подозреваемый понял: его клиентам сообщают ложные сведения о том, что их близкие стали виновниками или участниками ДТП и им нужны деньги на лечение людей, которые якобы по их вине получили серьезные травмы. Пожилые люди, не позвонив близким, собирали крупные суммы денег и передавали курьеру. Он переводил наличные через банкомат на счета, оставляя себе по 15 тысяч рублей с каждого обманутого пенсионера», — рассказала замначальника отдела СУ УМВД России по Кургану Юлия Синицына.

Одной из потерпевших оказалась 82-летняя жительница Кургана, которая, узнав, что ее внук «попал в ДТП», отдала 250 тысяч рублей. Сейчас «курьера» заключили под стражу. Следователи устанавливают его причастность к совершению еще нескольких подобных преступлений. Максимальный срок по выдвинутой задержанному статье предусматривает 5 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало о группе, которая занималась обманом пенсионеров аналогичным образом. Молодые люди звонили пенсионерам и представлялись их родственниками, попавшими в ДТП. Они просили денег на решение проблем с полицией, а когда получали средства, то исчезали с наличными.