Выплаты к 1 сентября: кто получит, условия

30 августа 2022 в 09:20 Размер текста - 17 +

Дети из Донбасса и освобожденных территорий к 1 сентября получат российские выплаты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить приуроченную к 1 сентября единовременную выплату семьям с детьми. Так, дополнительные меры поддержки получат семьи из Донбасса и освобожденных территорий. Российское правительство по поручению президента РФ обязано обеспечить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей до 15 сентября. Об условиях, необходимых для выделения помощи, рассказало издание «Известия»: выплаты получает один из родителей;

ребенок должен находиться в возрасте от 6 до 18 лет, причем шесть лет школьнику должно исполниться не позднее 1 сентября;

дети должны пойти в одну из школ на указанных территориях;

поступить на обучение дети должны не позже, чем 15 сентября текущего года. Кроме этого, на ежегодную компенсацию для детей в возрасте до 18 лет могут претендовать родители трех и более детей. Средства можно получить за каждого ребенка, который 1 сентября пойдет в школу. Российский президент дал поручение об осуществлении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей одному из родителей школьников из ДНР, ЛНР, Херсонской, Харьковской и Запорожской областей 24 августа. Также с 1 сентября в школах Донецкой, Луганской народных республик и на освобожденных территориях будет осуществляться вооруженная охрана по поручению российского лидера. Кроме того, 27 августа Путин подписал указ о дополнительных соцвыплатах прибывшим в Россию гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики и Украину.

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить приуроченную к 1 сентября единовременную выплату семьям с детьми. Так, дополнительные меры поддержки получат семьи из Донбасса и освобожденных территорий. Российское правительство по поручению президента РФ обязано обеспечить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей до 15 сентября. Об условиях, необходимых для выделения помощи, рассказало издание «Известия»: Кроме этого, на ежегодную компенсацию для детей в возрасте до 18 лет могут претендовать родители трех и более детей. Средства можно получить за каждого ребенка, который 1 сентября пойдет в школу. Российский президент дал поручение об осуществлении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей одному из родителей школьников из ДНР, ЛНР, Херсонской, Харьковской и Запорожской областей 24 августа. Также с 1 сентября в школах Донецкой, Луганской народных республик и на освобожденных территориях будет осуществляться вооруженная охрана по поручению российского лидера. Кроме того, 27 августа Путин подписал указ о дополнительных соцвыплатах прибывшим в Россию гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики и Украину.