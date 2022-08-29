29 августа 2022

Выплаты к 1 сентября: кто получит, условия

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети из Донбасса и освобожденных территорий к 1 сентября получат российские выплаты Фото:

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить приуроченную к 1 сентября единовременную выплату семьям с детьми. Так, дополнительные меры поддержки получат семьи из Донбасса и освобожденных территорий.

Российское правительство по поручению президента РФ обязано обеспечить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей до 15 сентября. Об условиях, необходимых для выделения помощи, рассказало издание «Известия»:

  • выплаты получает один из родителей;
  • ребенок должен находиться в возрасте от 6 до 18 лет, причем шесть лет школьнику должно исполниться не позднее 1 сентября;
  • дети должны пойти в одну из школ на указанных территориях;
  • поступить на обучение дети должны не позже, чем 15 сентября текущего года.

Кроме этого, на ежегодную компенсацию для детей в возрасте до 18 лет могут претендовать родители трех и более детей. Средства можно получить за каждого ребенка, который 1 сентября пойдет в школу.

Российский президент дал поручение об осуществлении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей одному из родителей школьников из ДНР, ЛНР, Херсонской, Харьковской и Запорожской областей 24 августа. Также с 1 сентября в школах Донецкой, Луганской народных республик и на освобожденных территориях будет осуществляться вооруженная охрана по поручению российского лидера. Кроме того, 27 августа Путин подписал указ о дополнительных соцвыплатах прибывшим в Россию гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики и Украину.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить приуроченную к 1 сентября единовременную выплату семьям с детьми. Так, дополнительные меры поддержки получат семьи из Донбасса и освобожденных территорий. Российское правительство по поручению президента РФ обязано обеспечить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей до 15 сентября. Об условиях, необходимых для выделения помощи, рассказало издание «Известия»: Кроме этого, на ежегодную компенсацию для детей в возрасте до 18 лет могут претендовать родители трех и более детей. Средства можно получить за каждого ребенка, который 1 сентября пойдет в школу. Российский президент дал поручение об осуществлении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей одному из родителей школьников из ДНР, ЛНР, Херсонской, Харьковской и Запорожской областей 24 августа. Также с 1 сентября в школах Донецкой, Луганской народных республик и на освобожденных территориях будет осуществляться вооруженная охрана по поручению российского лидера. Кроме того, 27 августа Путин подписал указ о дополнительных соцвыплатах прибывшим в Россию гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики и Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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