Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей школьникам с Украины

24 августа 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

Родители школьников получат единовременную выплату, распорядился президент Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Школьники из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Херсонской, Харьковской и Запорожской областей получат выплаты в размере десяти тысяч рублей. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. «<…> обеспечить осуществление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей одному из родителей (законных представителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2022 г.), проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей», — сообщается на сайте Кремля. Выплаты положены на детей, которые начали учиться в общеобразовательных организациях на этих территориях не позднее 15 сентября 2022 года. Ответственным назначен глава российского правительства Михаил Мишустин, срок исполнения — 1 октября. В 2021 году президент поручил выплатить по десять тысяч рублей всем российским школьникам. Депутат Госдумы Светлана Бессараб предупреждала, что в этом году россиянам не следует ждать таких же выплат, так как пособия нуждающимся и так ежемесячно выплачиваются государством в размере около 12 000 рублей. Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля. Как отмечал президент России Владимир Путин, ее цели — демилитаризировать и денацифицировать Украину, а также защитить население Донбасса.

Школьники из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Херсонской, Харьковской и Запорожской областей получат выплаты в размере десяти тысяч рублей. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. «<…> обеспечить осуществление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей одному из родителей (законных представителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2022 г.), проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей», — сообщается на сайте Кремля. Выплаты положены на детей, которые начали учиться в общеобразовательных организациях на этих территориях не позднее 15 сентября 2022 года. Ответственным назначен глава российского правительства Михаил Мишустин, срок исполнения — 1 октября. В 2021 году президент поручил выплатить по десять тысяч рублей всем российским школьникам. Депутат Госдумы Светлана Бессараб предупреждала, что в этом году россиянам не следует ждать таких же выплат, так как пособия нуждающимся и так ежемесячно выплачиваются государством в размере около 12 000 рублей. Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля. Как отмечал президент России Владимир Путин, ее цели — демилитаризировать и денацифицировать Украину, а также защитить население Донбасса.