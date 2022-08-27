Путин поручил охранять школьников Донбасса

Вооруженную охрану в школы Донбасса по поручению Путина введут с 1 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поручил с 1 сентября обеспечить вооруженную охрану в школах Донецкой и Луганской народных республик, а также на освобожденных территориях Херсонской, Харьковской и Запорожской областей. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на «Практикуме наставников» для учителей ЛНР и ДНР.

«Президент дал отдельное поручение Министерству внутренних дел, Росгвардии обеспечить меры охраны и безопасности всех школ во всех пяти регионах. Это означает, что в каждой школе с 1 сентября должно быть постоянно минимум два человека вооруженной охраны. Это и Росгвардия, и МВД России, и МВД ДНР и ЛНР, и специально отобранные лицензированные частные охранные предприятия», — приводит слова Кириенко РИА «Новости».

Он отметил, что финансирование на обеспечение безопасности выделено из бюджета России. «Понимаем, насколько важна безопасность для начала учебного процесса», — объяснил Кириенко.

Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что прибывшие с Украины и Донбасса школьники, ученики средних учебных заведений и ВУЗов смогут получить образование в России на бесплатной основе. Согласно заявлению начальника Национального центра управления обороной РФ генерала-полковника Михаила Мизинцева, очное обучение в учреждениях в центральных и восточных регионах Украины невозможно из-за размещения в них боевиков.