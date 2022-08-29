Прокуратура нашла опасные дома в ЯНАО

К расселенным аварийным домам в ЯНАО был доступ у людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура провела рейд по заброшенным домам в Муравленко по улице Нефтяников и Комсомольской. Было выявлено, что к расселенным домам был доступ у людей, что является нарушением закона. Об этом сообщается на сайте окружного надзорного ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий и осмотра многоквартирных домов по улице Нефтяников, дом 19, улице Комсомольская, дом 12 и дом 7 выявлены многочисленные нарушения закона. В аварийных домах часть окон и дверей квартир были открыты, имелись следы взлома дверей, часть балконов не заколочены фанерой, тем самым имелся свободный доступ посторонних лиц в дома и выселенные квартиры», — говорится в сообщении.

Кроме того, возле домов обнаружили выброшенную мебель, бытовой мусор и детские игрушки. Управляющую компанию ООО «Городское хозяйство 1» заставили устранить нарушения. Получить оперативный комментарий в организации не удалось. На звонок корреспондента по номерам, указанным в открытых источниках, никто не ответил.

Ранее сообщалось о заброшенном хлебозаводе в Новом Уренгое, который стал источником опасности для детей. Несовершеннолетние гуляют по этой территории, потому что она никем не охраняется.