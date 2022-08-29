СК России расследует убийство зампреда херсонской ВГА Ковалева

29 августа 2022 в 19:51 Размер текста - 17 +

В ведомстве раскрыли подробности инцидента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Убийство заместителя председателя Военно-гражданской администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексея Ковалева будут расследовать российские спецслужбы. Об этом сообщил Следственный комитет России. «Следователи СК России зафиксируют и расследуют обстоятельства совершения преступления. Нападение было совершено по месту жительства Ковалева. Жертвой злоумышленников также стала девушка, проживавшая совместно с погибшим», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Инцидент произошел 28 августа. Тело Ковалева с огнестрельным ранением нашла мать чиновника, передает MK.RU. До вступления в должность зампредседателя ВГА Херсонской области по сельскому хозяйству в июле этого года он был депутатом Верховной рады Украины, состоял в партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа». Весной Государственное бюро расследований Украины возбудило в отношении него уголовное дело, обвинив его в государственной измене, он был заочно взят под стражу. Ковалев в начале августа обвинил разведку Украины в покушении.

Убийство заместителя председателя Военно-гражданской администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексея Ковалева будут расследовать российские спецслужбы. Об этом сообщил Следственный комитет России. «Следователи СК России зафиксируют и расследуют обстоятельства совершения преступления. Нападение было совершено по месту жительства Ковалева. Жертвой злоумышленников также стала девушка, проживавшая совместно с погибшим», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Инцидент произошел 28 августа. Тело Ковалева с огнестрельным ранением нашла мать чиновника, передает MK.RU. До вступления в должность зампредседателя ВГА Херсонской области по сельскому хозяйству в июле этого года он был депутатом Верховной рады Украины, состоял в партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа». Весной Государственное бюро расследований Украины возбудило в отношении него уголовное дело, обвинив его в государственной измене, он был заочно взят под стражу. Ковалев в начале августа обвинил разведку Украины в покушении.