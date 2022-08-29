Гражданина Украины поймали на курганской границе с Казахстаном

Гражданин Украины пытался пересечь границу с Казахстаном, незаконно проникнув в поезд на курганской станции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Гражданин Украины в июле 2021 года проник в товарный поезд на станции Курган и пытался незаконно пересечь государственную границу с Казахстаном, что стало поводом для административного штрафа ОАО «РЖД» из-за несоблюдения требований безопасности. Об этом сообщили в Курганском городском суде.

«ОАО „РЖД“ не выполнило требования по обеспечению транспортной безопасности, т. е. не предприняло всех зависящих от него мер по предотвращению незаконного проникновения [гражданина Украины С.] на транспортное средство (грузовой поезд), маршрут следования которого был связан с пересечением государственной границы Российской Федерации», — рассказали в суде. Выявить и задержать незаконного путешественника удалось при помощи камер наблюдения.

Согласно материалам суда, мужчина в Кургане беспрепятственно проник в стоящий на станции состав. После сообщений заметившего нарушителя дежурного пограничникам пришлось остановить поезд и провести обыск на КПП станции Петухово, чтобы снять иностранца. Нелегальный путешественник был оштрафован на 2000 руб.

Представители Пограничного управления ФСБ РФ по Курганской и Тюменской областям подали в суд заявление о привлечении ОАО «РЖД» к ответственности. В сентябре прошлого года ответчик признан виновным «и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 80000 рублей». В июле текущего года Седьмой кассационный суд оставил апелляционную жалобу ОАО «РЖД» без удовлетворения.

Ранее URA.RU сообщало, что на границе в Курганской области задержали двух мигрантов. Нелегалы, которым был запрещен въезд в Россию, пересекли границу в Петуховском районе и были пойманы пограничниками. Нарушители осуждены и приговорены к тюремным срокам.