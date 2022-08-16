16 августа 2022

Мигрантов, депортированных домой, поймали на курганской границе

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, преступник, полиция, арест, наручники, задержание
Незаконных мигрантов осудили на один год лишения свободы (архивное фото) Фото:

В Курганской области задержали двоих мигрантов, которым был запрещен въезд в регион. Граждане одной из азиатских стран пытались незаконно пересечь границу в Петуховском районе. Задержанных приговорили к тюремному сроку. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

«Въезд на территорию нашей страны гражданам был запрещен до 2026 года за совершенные ранее правонарушения. Одного из задержанных принудительно депортировали из России за связь с членами террористических организаций. Зная о том, что за пересечение государственной границы им грозит уголовная ответственность, они скрылись от прохождения пограничного контроля» — говорится в сообщении. Мигрантов удалось поймать недалеко от деревни Актобан Петуховского района, куда нарушители перешли с территории Мамлютского района Северо-Казахстанской области.

За незаконное пересечение границы суд приговорил одного мигранта к лишению свободы на один год, другого — на один год один месяц. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима. Приговор вступил в силу.

Ранее URA.RU писало, что в центре Кургане силовики провели облаву на мигрантов на стройке элитного дома. В ходе спецоперации задержали семь граждан одной из азиатских республик, не имеющих разрешения на работу. Также сообщалось, что курганская полиция устроила массовые проверки мигрантов в гостиницах и общежитиях.

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В Курганской области задержали двоих мигрантов, которым был запрещен въезд в регион. Граждане одной из азиатских стран пытались незаконно пересечь границу в Петуховском районе. Задержанных приговорили к тюремному сроку. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области. «Въезд на территорию нашей страны гражданам был запрещен до 2026 года за совершенные ранее правонарушения. Одного из задержанных принудительно депортировали из России за связь с членами террористических организаций. Зная о том, что за пересечение государственной границы им грозит уголовная ответственность, они скрылись от прохождения пограничного контроля» — говорится в сообщении. Мигрантов удалось поймать недалеко от деревни Актобан Петуховского района, куда нарушители перешли с территории Мамлютского района Северо-Казахстанской области. За незаконное пересечение границы суд приговорил одного мигранта к лишению свободы на один год, другого — на один год один месяц. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима. Приговор вступил в силу. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургане силовики провели облаву на мигрантов на стройке элитного дома. В ходе спецоперации задержали семь граждан одной из азиатских республик, не имеющих разрешения на работу. Также сообщалось, что курганская полиция устроила массовые проверки мигрантов в гостиницах и общежитиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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