29 августа 2022

В Каменске-Уральском беременная мать избила ребенка на улице. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, семья, дети, многодетная мать, за руку
Беременная свердловчанка избила ребенка на глазах у прохожих в Каменске-Уральском (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) беременная женщина избила собственного ребенка на глазах у горожан. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

«Приблизительно в 10 часов вечера на улице Алюминиевой мать кричала и избивала ребенка. За ребенка заступились люди, выходящие из магазина», — рассказал очевидец в сообществе «Признавашки Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как беременная женщина бьет своего ребенка. Прохожие кричат матери, чтобы она перестала применять силу к несовершеннолетнему, однако женщина не прекращает бить сына.

«Я отец прекрасной дочери и меня трясет от увиденного. Как можно избивать ребенка? Я не поднимаю руки на девушек, но тут бы сделал исключение. Бедная девочка, дай бог ей хорошую жизнь», — поделился впечатлениями от увиденного один из местных жителей в соцсети.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. «Появившееся в соцсетях видео зарегистрировано сотрудниками полиции из подразделения по делам несовершеннолетних территориального ОВД. Представители МВД устанавливают личности женщины и несовершеннолетнего с целью принятия необходимых мер реагирования», — сообщил полковник Горелых.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) беременная женщина избила собственного ребенка на глазах у горожан. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях. «Приблизительно в 10 часов вечера на улице Алюминиевой мать кричала и избивала ребенка. За ребенка заступились люди, выходящие из магазина», — рассказал очевидец в сообществе «Признавашки Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как беременная женщина бьет своего ребенка. Прохожие кричат матери, чтобы она перестала применять силу к несовершеннолетнему, однако женщина не прекращает бить сына. «Я отец прекрасной дочери и меня трясет от увиденного. Как можно избивать ребенка? Я не поднимаю руки на девушек, но тут бы сделал исключение. Бедная девочка, дай бог ей хорошую жизнь», — поделился впечатлениями от увиденного один из местных жителей в соцсети. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. «Появившееся в соцсетях видео зарегистрировано сотрудниками полиции из подразделения по делам несовершеннолетних территориального ОВД. Представители МВД устанавливают личности женщины и несовершеннолетнего с целью принятия необходимых мер реагирования», — сообщил полковник Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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