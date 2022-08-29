Пермячка снялась в популярном музыкальном шоу на Первом канале. Видео

Жительница Кунгурского округа Пермского края Ирина Анкудинова выступила на фестивале «Играй гармонь на Черном море» и попала на съемки телепередачи. Программа выйдет в эфир Первого канала в октябре, сообщили в мэрии Кунгура.
«В августе культорганизатор Калининского центра досуга Ирина Анкудинова стала участником всероссийского фестиваля „Играй гармонь на Черном море“, где успешно прошла конкурсный отбор и приняла участие в съемках легендарной телевизионной программы „Играй гармонь“ в г. Сочи! Ирина Александровна — автор и исполнитель песен собственного сочинения, лауреат жанровых конкурсов различного уровня», — говорится в сообщении в группе «Кунгурский муниципальный округ» в соцсети «ВКонтакте».
Для фестиваля Ирина Анкудиновой специально написала песню «Ах, играй, играй гармонь», также женщина исполнила другие свои произведения. Всего в фестивале приняли участие музыканты из 30 регионов России.
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