29 августа 2022

Пермячка снялась в популярном музыкальном шоу на Первом канале. Видео

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Первомайская демонстрация на Красной площади. Москва, гармонист, гармонь, 1 мая, праздник труда, первомай
Передача «Играй, гармонь любимая!» выходит в эфир с 1986 года Фото:

Жительница Кунгурского округа Пермского края Ирина Анкудинова выступила на фестивале «Играй гармонь на Черном море» и попала на съемки телепередачи. Программа выйдет в эфир Первого канала в октябре, сообщили в мэрии Кунгура.

«В августе культорганизатор Калининского центра досуга Ирина Анкудинова стала участником всероссийского фестиваля „Играй гармонь на Черном море“, где успешно прошла конкурсный отбор и приняла участие в съемках легендарной телевизионной программы „Играй гармонь“ в г. Сочи! Ирина Александровна — автор и исполнитель песен собственного сочинения, лауреат жанровых конкурсов различного уровня», — говорится в сообщении в группе «Кунгурский муниципальный округ» в соцсети «ВКонтакте».

Для фестиваля Ирина Анкудиновой специально написала песню «Ах, играй, играй гармонь», также женщина исполнила другие свои произведения. Всего в фестивале приняли участие музыканты из 30 регионов России.

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Жительница Кунгурского округа Пермского края Ирина Анкудинова выступила на фестивале «Играй гармонь на Черном море» и попала на съемки телепередачи. Программа выйдет в эфир Первого канала в октябре, сообщили в мэрии Кунгура. «В августе культорганизатор Калининского центра досуга Ирина Анкудинова стала участником всероссийского фестиваля „Играй гармонь на Черном море“, где успешно прошла конкурсный отбор и приняла участие в съемках легендарной телевизионной программы „Играй гармонь“ в г. Сочи! Ирина Александровна — автор и исполнитель песен собственного сочинения, лауреат жанровых конкурсов различного уровня», — говорится в сообщении в группе «Кунгурский муниципальный округ» в соцсети «ВКонтакте». Для фестиваля Ирина Анкудиновой специально написала песню «Ах, играй, играй гармонь», также женщина исполнила другие свои произведения. Всего в фестивале приняли участие музыканты из 30 регионов России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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