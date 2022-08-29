Школьникам из Челябинска отменяют линейки к 1 сентября

Родители школьников жалуются на отмену торжественных линеек в День знаний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске родители школьников пожаловались на отмену торжественных линеек в День знаний. Как сообщила URA.RU мать двоих учеников, чьи дети обучаются в школе №152, вместо торжественного мероприятия школьникам предложили провести патриотический час.

«Праздник обесценен. У меня сын идет в первый класс, второй мальчик тоже учится в школе №152 в старших классах. Мы заранее готовились к торжественной линейке, и дети ждали этого события. Купила им дорогие рубашки, а теперь вместо линейки руководство школы предлагает первоклассникам провести патриотический час, а старшему сыну забрать учебники и идти домой», — заявила URA.RU челябинка.

Пресс-секретарь комитета образования Челябинска Екатерина Самарина отметила URA.RU, что торжественные мероприятия 1 сентября пройдут во всех школах города. Формат этих мероприятий определяется школами самостоятельно: это могут быть как традиционные линейки, так и иные формы — классные часы, телемосты и квесты.