Борт «Уральских авиалиний» не взлетел из-за отказа навигации

30 августа 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

У самолета отказала навигационная система Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU У самолета «Уральских авиалиний» отказала навигационная система. Речь идет о рейсе Сочи — Екатеринбург. Инцидент произошел 29 августа в аэропорту Сочи (Адлер). «При выполнении взлетных процедур КВС принял решение о возврате на МС с предварительного старта. Причина — рассогласование навигационных систем. Самолет А-320, RA-73823, рейс SVR524 Сочи (Адлер) — Екатеринбург (Кольцово). Эксплуатант АО „Уральские авиалинии“», — согласно информации, которая появилась в telegram-канале Aviaincident. Редакция агентства обратилась за комментарием в авиакомпании «Уральские авиалинии». «Мы не подтверждаем эти инциденты и не даем комментариев», — сказано в сообщении пресс-службы. Ранее URA.RU писало, что в Домодедово из-за сбоя на стойках регистрации собралась огромная толпа. Очередь растянулась на десятки метров. Авиакомпания «Уральские авиалинии» перешла на резервную систему регистрации.

У самолета «Уральских авиалиний» отказала навигационная система. Речь идет о рейсе Сочи — Екатеринбург. Инцидент произошел 29 августа в аэропорту Сочи (Адлер). «При выполнении взлетных процедур КВС принял решение о возврате на МС с предварительного старта. Причина — рассогласование навигационных систем. Самолет А-320, RA-73823, рейс SVR524 Сочи (Адлер) — Екатеринбург (Кольцово). Эксплуатант АО „Уральские авиалинии“», — согласно информации, которая появилась в telegram-канале Aviaincident. Редакция агентства обратилась за комментарием в авиакомпании «Уральские авиалинии». «Мы не подтверждаем эти инциденты и не даем комментариев», — сказано в сообщении пресс-службы. Ранее URA.RU писало, что в Домодедово из-за сбоя на стойках регистрации собралась огромная толпа. Очередь растянулась на десятки метров. Авиакомпания «Уральские авиалинии» перешла на резервную систему регистрации.