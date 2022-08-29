29 августа 2022

Борт «Уральских авиалиний» не взлетел из-за отказа навигации

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
У самолета отказала навигационная система Фото:

У самолета «Уральских авиалиний» отказала навигационная система. Речь идет о рейсе Сочи — Екатеринбург. Инцидент произошел 29 августа в аэропорту Сочи (Адлер).

«При выполнении взлетных процедур КВС принял решение о возврате на МС с предварительного старта. Причина — рассогласование навигационных систем. Самолет А-320, RA-73823, рейс SVR524 Сочи (Адлер) — Екатеринбург (Кольцово). Эксплуатант АО „Уральские авиалинии“», — согласно информации, которая появилась в telegram-канале Aviaincident.

Редакция агентства обратилась за комментарием в авиакомпании «Уральские авиалинии». «Мы не подтверждаем эти инциденты и не даем комментариев», — сказано в сообщении пресс-службы. Ранее URA.RU писало, что в Домодедово из-за сбоя на стойках регистрации собралась огромная толпа. Очередь растянулась на десятки метров. Авиакомпания «Уральские авиалинии» перешла на резервную систему регистрации.

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У самолета «Уральских авиалиний» отказала навигационная система. Речь идет о рейсе Сочи — Екатеринбург. Инцидент произошел 29 августа в аэропорту Сочи (Адлер). «При выполнении взлетных процедур КВС принял решение о возврате на МС с предварительного старта. Причина — рассогласование навигационных систем. Самолет А-320, RA-73823, рейс SVR524 Сочи (Адлер) — Екатеринбург (Кольцово). Эксплуатант АО „Уральские авиалинии“», — согласно информации, которая появилась в telegram-канале Aviaincident. Редакция агентства обратилась за комментарием в авиакомпании «Уральские авиалинии». «Мы не подтверждаем эти инциденты и не даем комментариев», — сказано в сообщении пресс-службы. Ранее URA.RU писало, что в Домодедово из-за сбоя на стойках регистрации собралась огромная толпа. Очередь растянулась на десятки метров. Авиакомпания «Уральские авиалинии» перешла на резервную систему регистрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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