Рейс «Уральских авиалиний» из Москвы задержали на несколько часов

В аэропорту Домодедово утром 28 июня из-за сбоя на стойках регистрации собралась огромная толпа. Очередь растянулась на десятки метров из-за сбоя в системе «Уральских авиалиний». Авиакомпания перешла на резервную систему регистрации.
«Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Мы предоставили авиакомпании, столкнувшейся с техническим сбоем в системе регистрации, аэропортовую систему, которая используется для большинства рейсов в Домодедово. На данный момент регистрация пассажиров возобновлена», — сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил сроки авансовых платежей «Уральским авиалиниям». Также агентство рассказывало, что из аэропорта «Кольцово» запустили авиарейсы в Казахстан.
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В аэропорту Домодедово утром 28 июня из-за сбоя на стойках регистрации собралась огромная толпа. Очередь растянулась на десятки метров из-за сбоя в системе «Уральских авиалиний». Авиакомпания перешла на резервную систему регистрации. «Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Мы предоставили авиакомпании, столкнувшейся с техническим сбоем в системе регистрации, аэропортовую систему, которая используется для большинства рейсов в Домодедово. На данный момент регистрация пассажиров возобновлена», — сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил сроки авансовых платежей «Уральским авиалиниям». Также агентство рассказывало, что из аэропорта «Кольцово» запустили авиарейсы в Казахстан.