27 июня 2022

Рейс «Уральских авиалиний» из Москвы задержали на несколько часов

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Пассажиры несколько часов не могли зарегистрироваться на рейс «Уральских авиалиний» в Домодедово Фото:

В аэропорту Домодедово утром 28 июня из-за сбоя на стойках регистрации собралась огромная толпа. Очередь растянулась на десятки метров из-за сбоя в системе «Уральских авиалиний». Авиакомпания перешла на резервную систему регистрации.

«Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Мы предоставили авиакомпании, столкнувшейся с техническим сбоем в системе регистрации, аэропортовую систему, которая используется для большинства рейсов в Домодедово. На данный момент регистрация пассажиров возобновлена», — сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил сроки авансовых платежей «Уральским авиалиниям». Также агентство рассказывало, что из аэропорта «Кольцово» запустили авиарейсы в Казахстан.

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В аэропорту Домодедово утром 28 июня из-за сбоя на стойках регистрации собралась огромная толпа. Очередь растянулась на десятки метров из-за сбоя в системе «Уральских авиалиний». Авиакомпания перешла на резервную систему регистрации. «Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Мы предоставили авиакомпании, столкнувшейся с техническим сбоем в системе регистрации, аэропортовую систему, которая используется для большинства рейсов в Домодедово. На данный момент регистрация пассажиров возобновлена», — сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил сроки авансовых платежей «Уральским авиалиниям». Также агентство рассказывало, что из аэропорта «Кольцово» запустили авиарейсы в Казахстан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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