У самолетов обнаружили технические проблемы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет, принадлежащий авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был направляться из Архангельска в Москву, вынужден вернуться в аэропорт вылета. Инцидент произошел 30 августа. Причиной возвращения стала неполадка на борту — не удалось убрать шасси. Речь идет о самолете А-320 с бортовым номером RA-73826, сообщает telegram-канал Aviaincident.

«В 05:30 по московскому времени командир воздушного судна, выполнявшего рейс SVR292 Архангельск — Москва, доложил о том, что не удается убрать шасси. Командир принял решение о возврате воздушного судна на аэродром вылета. Посадка прошла благополучно. Лайнер находится в лизинге у „Уральских авиалиний“», — сообщает Aviaincident.

Ранее технический сбой произошел с самолетом «Уральских авиалиний» в аэропорту Самары. Там после буксировки и запуска двигателей командир воздушного судна доложил о технической проблеме и возврате на стоянку.

Редакция агентства обратилась за комментарием в авиакомпанию «Уральские авиалинии». «Мы не подтверждаем эти инциденты и не даем комментариев», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что у самолета «Уральских авиалиний» отказала навигационная система. Речь идет о рейсе Сочи — Екатеринбург.