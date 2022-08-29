Генпрокурор РФ вмешался в конфликт властей и инвалида из Тюмени

До вмешательства прокуратуры инвалид из Тюмени не мог получить коляску и жил в доме без лифта Фото: Анна Майорова © URA.RU

Инвалид из Тюмени не мог получить положенное ему кресло-коляску, в связи с чем в ситуацию пришлось вмешаться Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Об этом на своем сайте сообщает пресс-служба федерального ведомства.

«По поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова проведена проверка по обращению жителя Тюмени. Заявитель является инвалидом-колясочником и имеет право на предоставление за счет федерального бюджета кресла-коляски с ручным приводом. Однако своевременно он его не получил», — сообщает пресс-служба ведомства.

Из-за нарушения прав мужчины представление от силовиков получил руководитель регионального отделения ФСС России, после чего коляску тюменцу выдали. Согласно данным сайта ведомства, управляющей тюменского филиала является Динара Поштаренко.

Также прокуратура обнаружила, что мужчина проживает в муниципальном жилье, однако его квартира находится на четвертом этаже, в доме без лифта. Для исправления ситуации администрация Тюмени заключила с инвалидом новый договор найма, на квартиру, расположенную в здании с пандусом и двумя лифтами.