Ученые из Египта: свердловчане дышат цинком, свинцом и кобальтом

Ученые сделали более 60 проб грязи Фото: Анна Майорова © URA.RU

Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) и Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) с коллегами из Египта и Саудовской Аравии изучили концентрацию вредных веществ в Екатеринбурге. Ученые сделали более 60 проб грязи и выяснили, что концентрация металлов в городе очень высока. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УрФУ.

«Ученые сделали более 60 проб грязи. Образцы грязи сушили в лабораторных условиях. Полученную пыль подвергли анализу. В пробах из всех обследованных зон наиболее высоки концентрации железа и марганца, так как они содержатся в горных породах и почвах, на которых располагается Екатеринбург. Кроме того, высока концентрация цинка и свинца, кобальта, никеля, олова и сурьмы», — сказано в сообщении.

Проблема в том, что нормативов на содержание вредных веществ в грязи в России не существует. «Можно привлечь к ответственности за загрязнение почвы, воды, атмосферы, заставить устранить последствия и источники загрязнения, но грязь остается „ничьей“. Наши многолетние исследования нацелены на то, чтобы обосновать необходимость разработки и принятия нормативов содержания в грязи вредных веществ», — резюмировали в вузе.

Агентство писало, что компания «РУСАЛ» инвестировала 190 млн рублей в экологический проект «Уральского алюминиевого завода» (Каменск-Уральский). Средства были выделены на замену электрофильтра пылегазоочистной установки. В итоге уровень очистки исходящих отходов составил 99,8%.

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