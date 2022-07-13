13 июля 2022

«РУСАЛ» инвестировал сотни миллионов в свердловскую экологию

© Служба новостей «URA.RU»
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Проект по сохранению экологии рассчитан на несколько лет Фото:

Компания «РУСАЛ» инвестировала 190 млн рублей в экологический проект «Уральского алюминиевого завода» (Каменск-Уральский). Средства были выделены на замену электрофильтра пылегазоочистной установки. В итоге уровень очистки исходящих отходов составил 99,8%.

«Основное оборудование электрофильтра отечественного производства. Оно является частью печи спекания и выполняет функцию по тонкой очистке отходящих газов от пыли, которая затем вновь возвращается в производственный процесс», — сообщают представители РУСАЛа.

В 2022 году введен в эксплуатацию новый фильтр на печи спекания №2 УАЗа, ранее заменено аналогичное оборудование печи №1. Экологический проект по замене электрофильтров на предприятии начался в 2019 году. Планируется, что программа по пылегазоочистке печей спекания будет завершена в 2024 году.

«РУСАЛ уделяет особое внимание вопросам экологии, поэтому в своей деятельности стремится минимизировать воздействие на окружающую среду. По итогам 2021 года инвестиции в модернизацию производства и экологические проекты на Уральском алюминиевом заводе составили порядка 1,9 млрд рублей», — резюмируют представители «РУСАЛа».

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Компания «РУСАЛ» инвестировала 190 млн рублей в экологический проект «Уральского алюминиевого завода» (Каменск-Уральский). Средства были выделены на замену электрофильтра пылегазоочистной установки. В итоге уровень очистки исходящих отходов составил 99,8%. «Основное оборудование электрофильтра отечественного производства. Оно является частью печи спекания и выполняет функцию по тонкой очистке отходящих газов от пыли, которая затем вновь возвращается в производственный процесс», — сообщают представители РУСАЛа. В 2022 году введен в эксплуатацию новый фильтр на печи спекания №2 УАЗа, ранее заменено аналогичное оборудование печи №1. Экологический проект по замене электрофильтров на предприятии начался в 2019 году. Планируется, что программа по пылегазоочистке печей спекания будет завершена в 2024 году. «РУСАЛ уделяет особое внимание вопросам экологии, поэтому в своей деятельности стремится минимизировать воздействие на окружающую среду. По итогам 2021 года инвестиции в модернизацию производства и экологические проекты на Уральском алюминиевом заводе составили порядка 1,9 млрд рублей», — резюмируют представители «РУСАЛа».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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