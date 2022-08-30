La Croix: украинский кризис поможет реформировать Евросоюз

Европе следует найти свою идентичность, считает французский чиновник Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Украинский конфликт может послужить началом для становления нового союза «могущественной» и независимой Европы. Об этом заявил французский чиновник Клое Ридель в интервью газете La Croix.

«Этот конфликт затрагивает нашу сущность и возвращает призраки прошлого. Точно так же, как Вторая мировая война стала отправной точкой для мирной Европы, конфликт на Украине может стать началом могущественной Европы, способной распоряжаться своей судьбой», — считает Ридель.

Собеседник напомнил о том, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон ранее уже упоминал идею создания «европейского политического сообщества». «Эта идея развивалась в правильном направлении, потому что она воплощает в себе что-то новое и может способствовать участию Украины, Молдовы и Балкан в европейских дискуссиях, возвращению Великобритании в Европу, чтобы обсуждать вопросы безопасности, экологии, энергоснабжения. Вместо этого мы символически одобрили кандидатуру Украины и Молдовы для вступления в Европейский союз, что не решит никаких краткосрочных проблем», — сказал он.

По мнению Риделя, Европе стоит перестать «уничтожать себя изнутри» и сконцентрироваться на собственных ценностях, а не на навязанной идеологии. «Европа должна основывать свое развитие на защите и укреплении могущества, а не на либерализации и торговле любой ценой», — резюмировал он.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины, а также освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.