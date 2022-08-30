Польский премьер предупредил о риске «взрыва» в ЕС

30 августа 2022 в 14:38 Размер текста - 17 +

Существует угроза обострения раскола между странами ЕС, заявил Моравецкий Фото: Александр Елизаров © URA.RU Существует угроза внутреннего взрыва в ЕС на фоне раскола между странами. Об этом сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Французское издание Figaro задало премьер-министру Польши вопрос о том, может ли привести к «взрыву» в ЕС раскол между странами союза, которые желают мира, и теми, кто хочет «победы Украины». «Да, эта угроза внутреннего взрыва существует», — ответил Моравецкий. Раскол между странами Евросоюза начал происходить на фоне спецоперации на Украине, которую Россия начала 24 февраля. Главными целями этой спецоперации президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту Донбасса.

Существует угроза внутреннего взрыва в ЕС на фоне раскола между странами. Об этом сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Французское издание Figaro задало премьер-министру Польши вопрос о том, может ли привести к «взрыву» в ЕС раскол между странами союза, которые желают мира, и теми, кто хочет «победы Украины». «Да, эта угроза внутреннего взрыва существует», — ответил Моравецкий. Раскол между странами Евросоюза начал происходить на фоне спецоперации на Украине, которую Россия начала 24 февраля. Главными целями этой спецоперации президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту Донбасса.