Польский премьер предупредил о риске «взрыва» в ЕС

Существует угроза внутреннего взрыва в ЕС на фоне раскола между странами. Об этом сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Французское издание Figaro задало премьер-министру Польши вопрос о том, может ли привести к «взрыву» в ЕС раскол между странами союза, которые желают мира, и теми, кто хочет «победы Украины». «Да, эта угроза внутреннего взрыва существует», — ответил Моравецкий.
Раскол между странами Евросоюза начал происходить на фоне спецоперации на Украине, которую Россия начала 24 февраля. Главными целями этой спецоперации президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту Донбасса.
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