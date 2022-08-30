Польский премьер предупредил о риске «взрыва» в ЕС

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Клипарт. Греция. Крит, флаг евросоюза
Существует угроза обострения раскола между странами ЕС, заявил Моравецкий Фото:

Существует угроза внутреннего взрыва в ЕС на фоне раскола между странами. Об этом сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Французское издание Figaro задало премьер-министру Польши вопрос о том, может ли привести к «взрыву» в ЕС раскол между странами союза, которые желают мира, и теми, кто хочет «победы Украины». «Да, эта угроза внутреннего взрыва существует», — ответил Моравецкий.

Раскол между странами Евросоюза начал происходить на фоне спецоперации на Украине, которую Россия начала 24 февраля. Главными целями этой спецоперации президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту Донбасса.

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Существует угроза внутреннего взрыва в ЕС на фоне раскола между странами. Об этом сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Французское издание Figaro задало премьер-министру Польши вопрос о том, может ли привести к «взрыву» в ЕС раскол между странами союза, которые желают мира, и теми, кто хочет «победы Украины». «Да, эта угроза внутреннего взрыва существует», — ответил Моравецкий. Раскол между странами Евросоюза начал происходить на фоне спецоперации на Украине, которую Россия начала 24 февраля. Главными целями этой спецоперации президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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